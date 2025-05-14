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        Haberler Gündem 3. Sayfa Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düşen Gönül Konakçı öldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!

        Bilecik'in Söğüt ilçesinin Oluklu köyünde ebe olarak çalışan 34 yaşındaki Gönül Konakçı, ailesiyle piknik yaparken telefonu çaldı. Konakçı'yı, arayan kişiyle konuştuğu sırada yıldırım çarptı. Ağır yaralanan genç kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:00
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        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
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        Bilecik'te akılalmaz olay, geçtiğimiz hafta sonu Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı'nın (34) ailesiyle piknik yaptıkları sırada telefonu çaldı.

        ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

        Gönül Konakçı, 34 yaşındaydı.
        Gönül Konakçı, 34 yaşındaydı.

        AA ve İHA'daki habere göre telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Konakçı'nın üzerine yıldırım düştü. Genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

        Durumu ağır olan genç kadın buradan da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Konakçı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Acı haberle Konakçı'nın ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu.

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        #bilecik
        #Son dakika haberler
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