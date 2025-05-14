Bilecik'te akılalmaz olay, geçtiğimiz hafta sonu Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı'nın (34) ailesiyle piknik yaptıkları sırada telefonu çaldı.

REKLAM advertisement1 ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ Gönül Konakçı, 34 yaşındaydı. AA ve İHA'daki habere göre telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Konakçı'nın üzerine yıldırım düştü. Genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ Durumu ağır olan genç kadın buradan da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Konakçı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberle Konakçı'nın ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu.