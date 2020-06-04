Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı - SAKARYA

AA

Alınan bilgiye göre, Sakarya'da ikamet eden 64 yaşındaki S.K'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, FETÖ/PDY bağlantılı kişilerin hesaplarını boşaltacağını, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyleyerek, bunun için kendilerinden gelecek talimatların yerine getirilmesini istedi.Durumu öğrenen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışmalar ve çok sayıda hesap numarasının incelemesi sonucu şüphelilerin İstanbul'da bulundukları tespit edildi.Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, İstanbul'da belirlenen 5 adrese operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda Ç.İ. (22),M.D. (21),İ.A. (21),B.T.M. (34) ile dolandırıcılık suçlarından kaydı olan G.Y. (24) isimli kadın gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.Sakarya'ya getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T.M, M.D. ve G.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.