Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
Diyarbakır'da öğrencisini zil çaldığında derse girmesi için uyaran öğretmen neye uğradığını şaşırdı. Öğretmene bıçakla saldıran 18 yaşındaki öğrenci tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede bulunan bir lisede erkek öğretmen A.Ö'yü zil çaldığında derse girmesi için uyardığı öğrenci H.Ç'nin (18) bıçakla yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: İHA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fotoğraf: İHA
Hafif yaralanan öğretmenin, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.