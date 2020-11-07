Önce Xiaomi, ardından Samsung...

Türkiye akıllı telefon pazarında liderlik yarışı iyice kızıştı. Dün Çinli Xiaomi’nin güncel pazar payıyla ilgili paylaştığı rakamların ardından, Güney Koreli Samsung’dan da açıklama geldi.
Samsung Electronics Türkiye’den “Kamuoyunun bilgisine” başlığıyla yapılan açıklamada, araştırma kuruluşu GfK tarafından yayınlanan rapora göre Samsung’un Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40.4 pazar payına sahip olduğu belirtildi.
Samsung’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekânsal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.
Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40.4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”
APPLE'I TAHTINDAN İNDİRDİ
Xiaomi Türkiye’den dün yapılan açıklamada ise Xiaomi’nin pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası olduğu belirtilmişti.
Canalys’nin araştırmasına göre Xiaomi’nin, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleştiği duyurulmuştu. Bununla birlikte Xiaomi, son olarak üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazanmıştı.
Küresel pazar araştırma kuruluşu Counterpoint'in son raporuna göreküresel akıllı telefon pazarında 2020 yılının 3. çeyreğinde Xiaomi yüzde 13’lük paya ulaşarak, Apple’ı geçip, üçüncü sırada yer almıştı. Aynı rapora göre kürsek akıllı telefon pazarında Samsung yüzde 22'lik pay ile liderliğini korumuştu.
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