Telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı: 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini "polis", "hakim" ve "savcı" olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 72 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar, 23 uyuşturucu hap ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.