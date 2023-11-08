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        Haberler Gündem 3. Sayfa Telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama

        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı: 5 kişi tutuklandı

        Şanlıurfa'da telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:48
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        Telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini "polis", "hakim" ve "savcı" olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 72 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar, 23 uyuşturucu hap ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

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