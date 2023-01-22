Telefon dolandırıcılarına film gibi operasyon!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne, 4 ay önce bir telefon dolandırıcının numarası ihbar edildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu telefon numarasını önemseyen ekipler Şanlıurfa’da son yıllarda düzenlenen en önemli telefon dolandırıcılık operasyonuna imza atılmasını sağladı. BİRBİRİNDEN FARKLI 6 ÇETE TESPİT EDİLDİ Telefon numarasını mercek altına alan polis, çeteleri tespit etmeye başladı. Dolandırıcılar, telefonda kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri vatandaşlardan para veya ziynet eşyasını alıyordu. Polis bu çeteleri tespit etmek için harekete geçti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine yapılan teknik ve fiziki takiplerde birbirinden farklı 6 çete tespit edildi.

FARKLI YÖNTEMLE 47 MİLYON 450 BİN KURTARILDI Şanlıurfa polisi bu telefon dolandırıcılarına yönelik farklı bir yöntem uyguladı. Teknik takip yaparken, dolandırıcıların tuzağa düşürdükleri vatandaşın para kaptırmaması engellendi. Tespit edilen olaylarda dolandırıldıktan sonra parayı alan zanlıya suç üstü operasyon düzenlendi. Bu yöntemle toplam 47 milyon 450 bin lira para dolandırıcılara kaptırılmaktan kurtarıldı. 9 FARKLI İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ Şanlıurfa polisi 4 aylık teknik çalışmayla, telefon dolandırıcılarına sıralı operasyonlar yaptı. İlk operasyonda 22 kişi yakalandı. Elde edilen delil ve bilgilerin ardından geniş çaplı operasyon için önceki gün düğmeye basıldı. Şanlıurfa merkezli Çorum, Yalova, Bursa, Antalya, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 kişi gözaltına alındı. İki sıralı operasyonlarda toplam 61 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN BİRÇOK MALZEMEYE EL KONULDU Bu operasyonda şüphelilerin kullandığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 Türk lirası, 14 altın bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 adet dizüstü bilgisayar, 79 adet telefon, 65 adet telefon sim kartı, 33 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.