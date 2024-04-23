Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sırasında kontrol odasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların uyarması üzerine teleferiği durduran tutuklu sanıklardan otomasyon amiri Serkan Yellice'nin, 25 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı, kaza olunca da sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü.
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.
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KONTROL ETMEDEN SİSTEMİ AÇTI
Soruşturma sürerken, olay sırasında kontrol odasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, kabinden inen bir yolcunun kontrol odasına giderek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi uyardığı, Yellice'nin bunun üzerine sistemi kapattığı görülüyor.
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Ancak güvenlik kamerası görüntülerine göre, Yellice'nin cep telefonuyla görüşüp durdurma işleminden 25 saniye sonra, hiçbir kontrol yapmadan sistemi tekrar çalıştırdığı görüntülere yansıdı.
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ACİL DURMA MODUNA GEÇTİ
Görüntülerin devamında, duran teleferik sisteminin tekrar çalışıp hareket ettiği, sonrasında ise sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü. Serkan Yellice'nin hararetli bir şekilde cep telefonuyla görüştüğü ve ekrandaki hataları karşı tarafa aktardığı kamera görüntülerine yansıdı. Kısa süre sonra yaşanan kazanın ardından Yellice'nin odadan çıkıp koşarak uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.
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NE OLMUŞTU?
Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 3. günü meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.
Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazada önce direk devrildi, sonra kabinin tabanı koptu. Kabindeki 8 kişi metrelerce yüksekten düştü. Kaza sonrası bölgede çok sayıda ekiple kurtarma çalışması başlatıldı. 23 saat süren kurtarma operasyonuyla havada mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.
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BELEDİYE BAŞKANI İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı.
Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.