Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu tamamlandı

        Antalya'daki teleferik kazası neden yaşandı? Bilirkişi ön raporu tamamlandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da tamamlandı. Rapora göre teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu ve korozyona uğradığı belirlendi. Makara sisteminin hasarlı olması, kazanın yaşanmasına neden oldu. İşte teleferik kazası soruşturmasında son durum ve kazanın nedenine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya’da Ramazan Bayramı'nın 3. günü meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

        • 2

          Tünektepe Teleferik Tesisi’nde yaşanan kazada önce direk devrildi, sonra kabinin tabanı koptu. Kabindeki 8 kişi metrelerce yüksekten düştü. Kaza sonrası bölgede çok sayıda ekiple kurtarma çalışması başlatıldı. 23 saat süren kurtarma operasyonuyla havada mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

        • 3

          12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

          Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        • 4

          Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, mekanik mühendisi O.E, Anet iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.

          Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

          Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        • 5

          Öte yandan telefrik kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu da tamamlandı.

        • 6

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi ön raporuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı;

        • 7

          "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

        • 8

          UZMAN İSİM KAZAYI DEĞERLENDİRDİ

          Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl de teleferik kazasını değerlendirdi.

          Teleferiğin 7 yıldır kullanıldığını, belediye başkanının açıklamalarına göre iki ay önce kapsamlı bakımlarının yapıldığını kaydeden Bingöl, "Demek ki bakımlarda da bir eksiklik var. Bayram dolayısıyla yoğun bir trafik var. Çok fazla kullanılmış, ısınma veya ağır iş kapasitesinden mütevellit direkte kırılma olmuş gibi gözüküyor. Bakımların ne şekilde yapıldığıyla başlayan birçok hata olabilir." diye konuştu.

        • 9

          Bingöl, direğin devrilmemesi gerektiğini vurgulayarak, böyle bir direk vakasının bildiği kadarıyla henüz olmadığını söyledi.

          Direğin kurulumu aşamasında hesaplamaların iyi yapılması gerektiğini aktaran Bingöl, "Tasarım aşamasında mesafeler daha kısa tutulup da direklerin mukavemetleri artırılabilir miydi? Sonuçta direk devrildiyse ortada bir ihmal veya hata olduğu ortaya konulmuş oluyor." dedi.

        • 10

          Bingöl, kabinin 8 kişilik olduğunu ifade ederek, yolcuların normalde 3-5 dakikalık bir eğitimle buraya bindirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

          Antalya'daki teleferik için böyle bir eğitimin olmadığını düşündüğünü dile getiren Bingöl, "Emniyet kemeri sistemi olması gerekiyor. Olsaydı, belki insanlar aşağıya düşmeyecekti. Birtakım hatalar zinciri var. Ancak bunlar inceleme sonucunda ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

        • 11

          Kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğinin düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, şöyle devam etti:

          "Çabuk indirmekten ziyade güvenli indirmek önemli. O konuda karar alacak merci, Valilik önderliğinde AFAD'dır. Helikopter veya iple erişimle insanlar indiriliyor. Kapasite çok, insanlar çok. 'Güvenli indirelim.' diye yavaş indiriliyor, daha da yavaş indirilebilirlerdi. Zor, meşakkatli bir iş. Helikopteri havada tutmak, rüzgarsız bir şekilde stabil hale getirmek... Gerçekten oldukça güç işlemler. 'Acil durumlarda tahliye sistemi olabilir miydi?' diye düşünebiliriz. Üçüncü bir halat olsaydı hiç kullanılmayan ama acil bir durumda kullanılabilecek, o zaman tahliye daha kolay olabilirdi."

        • 12

          Bingöl, bu tür kazalarda uygulanacak yaptırımın hukuki bir konu olduğunu belirterek, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek veya bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek oluyor. Maalesef onların da cezaları çok ağır değil. Ama asıl önemli olan bunların olmaması." değerlendirmesini yaptı.

          Bakım yapan çok fazla firma olması ve bunların da işi almak için ucuz fiyat vermeleri durumunda, "bazı kontrollere geçen sene bakmıştık, bu sene buna bakmayalım" denilebildiğinin altını çizen Bingöl, bunun standartlarının olduğunu söyledi.

          Bingöl, teleferiği kimlerin denetlediğinin belgelenmesi gerektiğini anlatarak, "Yapıyor muyuz, yapıyormuş gibi mi gözüküyoruz, buna bakmak gerekiyor. İşlemler rutin işlediği zaman problem yok. İnşallah bu kazadan ders çıkarılır." dedi.

        • 13

          ASANSÖR VE LUNAPARKLAR

          Halat sistemiyle çalışan asansörler ve lunaparklarda da zaman zaman benzer kazalara şahit olduklarından bahseden Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

          "Bunların periyodik bakımlarının yetkili bir firma veya Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılması lazım. Yapılıyor mu? Bazıları ihmal edilip yapılmıyor olabilir. Bazı yerlerde de yapılmadığı zaman yapılmış gibi gösterilebiliyor. Bu sonuçta bir ihale işi. Birçok yerde o işi ucuz fiyat veren alıyor. Bazen üstünkörü bakımlar karşımıza çıkabiliyor. Bunların daha ciddi yapılması gerekiyor."

        • 14

          Bingöl, bu tür yerlerde yapılan denetimler sonucunda eksiklikler saptanması halinde belirli yaptırımların uygulandığını dile getirerek, asansörün yeşil etiketli olması gerektiğini, kırmızı etiketlilerin ise kullanılmayacağını aktardı.

          "Maalesef kırmızı etiketlilerin de kullanıldığını gördük." diyen Bingöl, mavi etiketli asansörlerin de kısa sürede bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

        • 15

          Bingöl, "O kısa süre bazen 3 ay, bazen 1 aydır. Ama 1-1,5 sene mavi etiketle çalışanları da görüyoruz. Maalesef bakım onarımlarımız böyle. Bir şekilde işi geçiştirici sistemle iş yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler
        İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        İran: Saldırı sonuçlandı
        İran: Saldırı sonuçlandı
        Türkiye'de ilk! Katil cinayeti telefon sorgusunda itiraf etti
        Türkiye'de ilk! Katil cinayeti telefon sorgusunda itiraf etti
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Çığ riski sürüyor
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde görmek istediğim 10 film
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Habertürk Anasayfa