Teldeki uçurtmayı alırken akıma kapıldı

Çorum'da, tele takılan uçurtmaya kurtarmaya çalışan Doğanay Nadaslı (17), akıma kapıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sungurlu ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tellerine takılan uçurtmayı almak için direğe tırmanan Doğanay Nadaslı, akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nadaslı, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.