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Resmi Gazete'de yer alan bazı ithalat rejimi kararına ek kararlar kapsamında tekstil, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlere uygulanan ilave gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Listede 56.03 numaralı gümrük tarife pozisyonu ile başlayan yaklaşık 40 ürünün ilave gümrük vergileri, yüzde 0 ile yüzde 20 olarak değiştirildi.