Tekrir ne demek? Söz sanatı tekrir nedir ve örnekleri neler?

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Türk edebiyatında kullanılan söz sanatları kullanıldıkları metinlerde anlama derinlik, duygu ve yoğunluk katmalarıyla bilinmektedirler. Peki, bugünkü yazımızın konusu olan tekrir ne demek? İşte, tüm detaylar...

Tekrir Nedir?

Birbirleriyle ilişki olan sözcüklerin gerçek anlamları ile kullanıldığı bir söz sanatı olması sebebiyle anlama dayalı söz sanatları başlığı altında değerlendirilen tekrir sanatı; bir kelime ya da kelime grubunun metin içinde ısrarla tekrarlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Sözün gücünü arttırmak ve tüm dikkatleri eser üzerinde toplamak gayesiyle başvurulan bu söz sanatında, ortaya konan ahenk de oldukça dikkat çekicidir.

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Düzyazıya nispeten şiirlerde daha sık kullanılan bir söz sanatı olan tekrirde, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu sanatın nida ve istifham ile karıştırılmamasıdır. Her ne kadar hem nida hem de istifham söz sanatında, yinelenen kelime ve kelime grupları kullanılsa da bu iki sanatı tekrirden ayıran en önemli nokta kullanılan sözcüklerdir. Bir metinde kullanılan yineleme, soru sözcükleri ile yapılıyorsa buna istifham; ünlem sözcükleri kullanılarak yapılıyorsa da bu söz sanatına nida adı verilmektedir. Tekrir sanatında ise herhangi bir soru ve ünlem sözcüğü kullanılmamaktadır.

Tekrir Örnekleri

Kelime anlamı olarak da yineleme manasına gelen ve bir kelime ya da kelime grubunun metin içinde tekrarlanması yoluyla kullanılan tekrir örnekleri şu şekildedir:

Örnek 1:

Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler;

Sahil seni , rüzgâr seni , akşam seni bekler.

Gelmezsen eğer mevsimi nerden bilecekler

Sahil seni , rüzgâr seni , akşam seni bekler.

Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait olan Bahçemde Açılmaz Seni Görmezse Çiçekler isimle bu şiirde altı çizili olan seni kelimesi ısrarlı bir şekilde tekrarlanarak tekrir sanatına başvurulmuş ve bu şekilde şiire bir ahenk katılmıştır.

Örnek 2:

Kaldırımlar , çilekeş yalnızların annesi;

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Kaldırımlar , içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar , duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar , içimde kıvrılan bir lisandır.

Necip Fazıl Kısakürek’’in Kaldırımlar şirinden alınan bu dörtlükte, kaldırımlar kelimesinin tekrarlanarak kullanılması tekrir sanatına örnektir. Bu kelimenin bu sıklıkla tekrarlanması şiirde aktarılmak istenen ifadeye bir derinlik ve ahenk katmıştır.

Örnek 3:

Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz ,

Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz .

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz .

Kişi bile söz demini, Demeye sözün kemini,

Bu cihan cehennemini, Sekiz cennet ede bir söz .

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Yunus şimdi söz yatından, söyle sözü gayetinden,

Pek sakın o sah katından, seni ırak ede bir söz .

Yunus Emre’ye ait olan Söz Ola Kese Savaşı isimli bu şiirde söz kelimesi tekrarlanmış ve bu şekilde şiire bir ahenk katılarak tekrir sanatına başvurulmuştur.

Örnek 4:

Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları,

Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları.

Sezai Karakoç’a ait olan Kapalı Çarşı şiirinden alına bu pasajda da şair, tekrir sanatına başvurmuştur.

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