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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Teknopark ve AR-GE merkezlerinde uzaktan çalışma devam edecek - Girişimcilik Haberleri

        Teknopark ve AR-GE merkezlerinde uzaktan çalışma devam edecek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknopark, AR-GE ile tasarım merkezinde çalışan ve teşviklerden yararlanan personelin uzaktan çalışma imkanının 2025'te de devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:43 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:43
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        Teknoparklarda uzaktan çalışma devam edecek
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknopark ve AR-GE merkezlerinde uzaktan çalışma imkanının 2025'te de devam edeceğini açıkladı.

        Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, teknoloji geliştiren sektörleri desteklemeye devam edeceklerine işaret eden Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, teknoparklarda, AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan ve teşviklerden yararlanan personellerin uzaktan çalışma imkanı 2025'te de devam edecek. Bilişim ve AR-GE ekosistemimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

        Öte yandan, kararla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam sayısına ve teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, 31 Aralık 2025'e kadar mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline yüzde 100, bunlar dışındaki personele ise yüzde 75 olarak uygulanacak.

        ​​​​​​​Karar, 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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