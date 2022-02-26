HABERTURK.COM

Bölgenin en büyük girişimcilik merkezini hayata geçiren Teknopark İstanbul, startupları desteklemek için 2022’de kendi yatırım fonunu kuracak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı olarak faaliyet gösteren ve derin teknoloji girişimcileri, AR-GE mühendisleri, kurumsal şirketler ve üniversitelere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, 'girişim sermayesi yatırım fonu'nu kurup bünyesindeki girişimleri doğrudan kendisinin de destekleyemeye başlayacağını açıkladı.

Kurulduğu 2010 yılından bu yana akademi-sanayi-girişimci iş birliğini pratik ve örnek bir model olarak hayata geçiren Teknopark İstanbul, 2022 itibarıyla 408 firma, 2 bin 623 milli proje ve 7 binden fazla AR-GE mühendisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, kuluçka merkezi Cube Incubation ile Türkiye ve bölgenin en büyük girişimcilik merkezinde startupların projelerinin hayata geçmesini sağladıklarını belirterek, bu sene yatırımcıların dışında kendi oluşturacakları özel yatırım fonu ile her türlü projeye destek olmayı amaçladıklarını, böylece girişimci sayısını artıracaklarını bildirdi.

'PARTNER ÜNİVERSİTELER İLE ÖNE ÇIKIYORUZ'

Topçu, Teknopark İstanbul’da şimdiye kadar 2 bin 500’ün üstünde yerli ve milli projenin tamamlandığını ve kurum yapıları ile de Türkiye’deki diğer teknoparklardan ayrıştıklarını aktararak, "Türkiye’deki diğer teknoparklar, üniversiteler bünyesinde yer alırken, biz ise kampüsümüzde yer alan üniversite binalarımız ve partner üniversiteler ile öne çıkıyoruz. Önümüzdeki dönemde başka üniversiteleri de buraya davet ediyoruz. Türkiye’deki birçok üniversite ile farklı projelerde çalışıyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla girişimcileri bir araya getirerek projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarını ölçeklenmesi ve yeni projelerin çıkmasına vesile oluyoruz" dedi.

Savunma sanayisinin yanı sıra diğer alanlarda da girişimcilere destek verdiklerini ve tarımdan tekstile, eğitimden biyoteknolojiye, siber güvenlikten yapay zekaya kadar çok farklı projelere ev sahipliği yaptıklarını belirten Topçu, "Bu sayede Türkiye ekonomisine, ihracata katkı sağlıyoruz. Bu faaliyetlerle Türkiye diplomaside de güçleniyor. 2021’de toplamda 12 firmamız yatırım aldı. 7 firmamız ise yaklaşık 650 milyon liraya varan bir değerleme üzerinden, 50 milyon lira yatırım aldı. Bunların içinde çok farklı yazılım firmaları da vardı. Kampüs tesislerimiz şu an dolu durumda. Bu yüzden 3’üncü etap binalarımız ile birlikte kampüsü büyütme çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene içerisinde yeni girişimcilerimize, yeni firmalarımıza yer açmak adına yeni binalarımızı da hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEF BİYOTEKNOLOJİ

Topçu, 2022 hedeflerine değişerek, "Biyoteknoloji alanında yeni inşa edilen yerlerimizi açmayı istiyoruz. Hatta şu anda Amerika Kanada’dan başvurular alıyoruz. Buradaki kapasitemizi, siber güvenlik ve biyoteknolojiyle 100'ün üzerinde olan girişimcimizi bir bu kadar daha artırmayı planlıyoruz. Eğer iddialı projeleri varsa hepinizi küp kuluçka merkezine bekliyoruz. Tüm Ar-Ge firmalarımızı da Teknopark İstanbul’daki ofislerimizde yer almaya davet ediyoruz. Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezimiz ile de İstanbul’un merkezinde yer alıyor olacağız" diye konuştu.