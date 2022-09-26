Pandemi ile birlikte tüketici elektroniği pazarında değişen tüketici davranışlarına dikkat çeken yerli teknoloji üreticisi Reeder Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, “Satın alma alışkanlıklarından çok satın alma yerlerinde, e-ticaret odaklı bir satın alma değişimi gözledik. Çip krizi geçen yıl kasım ayından bu yılın şubat ayına kadar çok ciddi bir şekilde kendini gösterdi. Çip krizi nedeniyle 2021 yılının kasım ayında neredeyse bir ay telefon tedariği yapılamayan bir pazar gördük” dedi. Anlık dolar kuru değişikliklerinin tüketicilerin tercihlerini çok etkilemediğine değinen Saral, “Ancak küresel olarak tüketici artık çok daha bilgili olarak karar veriyor. Fiyat değişikliklerinde de bu bilgilerine göre hareket ediyor. Tüketici teknolojiyi, teknoloji olduğu için satın almaya yöneliyor, satın alma kararlarında marka gibi odakların yavaş yavaş ortadan kalktığını, hem Türkiye'de hem de daha gelişmiş pazarlarda görüyoruz” diye konuştu.

‘İNSANLARIN KONTROLÜ ARTACAK’ Akıllı telefon ve tablet gibi geleneksel tüketici elektroniği pazarındaki teknolojilerin artık belirli bir noktaya geldiğini belirten Uygar Saral, bundan sonra öne çıkacak ürün ve hizmetler konusunda şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde ‘dijital detoks’ kavramının öne çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yeni dönemde dijital detoks ile ilgili ürünler pazarda öne çıkabilir. Bunun yanında güvenlik yine öne çıkan bir unsur olacaktır. Önümüzdeki dönemde ürünlerden ziyade, ürünlerin insan ile etkileşiminde insanın kontrolünün arttığı bir dönem bekliyorum.”

“E-KİTAP OKUYUCU İLE BAŞLADIK…” Telefon ve tablet başta olmak üzere akıllı teknoloji ürünleri pazarındaki trendleri ve bu alandaki çalışmalarını Habertürk ile paylaşan Reeder Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, şu bilgileri verdi: - 2009 yılında bu işe e-kitap okuyucu ile başladığımızda, müteahhit olan dayılarım bana, ‘Kaç tane e-kitap okuyucu bir daire eder?’ diye sormuşlardı. O zaman ‘Şu an Android 2.1’deyiz, bu Android çok büyüyecek, ben Android’e 10 senemi versem, kesin senden çok kazanırım’ diye cevap vermiştim. - E-kitap okuyucularında yüzde 95’lik pazar paylarına ulaşıp, müşteriler bizi diğer ürünlere çekmeye başlayınca; tablet, telefon, robot süpürge, akıllı saat, akıllı bileklik gibi ürünler ve son olarak da akıllı TV üretmeye de başladık. Portföyümüzü genişlettik ama bugünün şartlarına odağımız akıllı telefon.

YILLIK 2 MİLYON ADETLİK ÜRETİM KAPASİTESİ - Şu an itibariyle Türkiye pazarında en çok telefon üreten oyuncuyuz. Ayda 100 bine yakın telefon üreten bir firmayız. Samsun’daki tesislerimizde akıllı telefon, tablet, akıllı saat, akıllı bileklik, robot süpürge, LCD televizyon üretiyoruz. Samsun’daki yeni tesislerimizle birlikte yıllık 750 bin adet olan telefon üretim kapasitemizi, 2-3 katına çıkardık. Şu anda bu kapasitemizin yaklaşık yarısını kullanıyoruz. Telefon üretiminde yıllık 2 milyon adet seviyesindeki kapasitemizin, şu anda yarısını kullanıyoruz. - Çalışan sayımız şu anda 600. Sadece geçen ay 150 kişi istihdam ettik. Şu anda Türkiye’nin 42 ilinde mağazamız var, yılsonunda 100 mağazaya, gelecek yıl ise 250-300 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz.

“BARCELONA’DA TANITACAĞIZ” - Yazılım ve Ar-Ge alanında sadece Türkiye’de değil, yurtdışındaki firmalarla olan çalışmalarımız da var. Biri, ABD’de Silikon Vadisi’ndeki bir ‘neuroscience’ firması ile Finlandiya’daki bir firma ile ortak geliştirdiği bir ürün. (Güvenlik odaklı) bu ürünün lansmanını Barcelona’da yapacağız. Tanıtıldıktan sonra da ben eminim, Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi isimler alıp masasına koyacak. Teknoloji tarafı ABD’deni yazılım tarafı Finlandiya’dan donanım tarafı ise bizden Türkiye’den geliyor.

"2023'TE TÜKETİCİLERE SUNULACAK" - Yapay zeka üzerine ciddi çalışmalarımız var. En heyecan verici çalışmamız ise Barcelona’da lansmanını yapacak olduğumuz ve şu anda dünyada olmayan ve ilk defa sunulacak olan bir teknoloji. Bu, çalışan bir prototip olacak. Bu teknolojinin gerçek bir ürün olarak tüketicilere sunulması ise planlarımıza göre 2023 yılının kasım ayında olacak. Markası da Reeder olacak. İçindeki güvenlik teknolojisi neuroscience temelli bir güvenlik teknolojisi olacak. Tamamen high-tech bir ürün. - Şu anda telefonlarda kullandığımız güvenlik teknolojilerinin aslında pek de güvenlik olmadığını herkes tarafından bilinen bir gerçek. Şifre, yüz tanıma, parmak izi gibi güvenlik seçeneklerini aşmanın yolu bir şekilde bulunabiliyor. Bu, bir telefon ama şu ana kadar kullanıcılara hiç sunulmamış olan bir güvenlik teknolojisi ile açılan bir telefon. O kişinin yüzü, parmağı, şifresi ile açılmıyor; açılabilmesi için o kişinin kanlı canlı olarak orada olması lazım.