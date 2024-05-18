Beşiktaş - Hatayspor CANLI YAYIN
Beşiktaş - Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'ya katılım biletini kaybetmemek için, Hatayspor ise kümede kalmak için galibiyeti hedefliyor.
STAT: Tüpraş
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Cihan Aydın
VAR: Gustavo Correira
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al Musrati, Demir Ege, Chamberlain, Rashica, Cenk, Semih
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, StrandbergMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynuyor.
BEŞİKTAŞ AVRUPA, HATAYSPOR DÜŞMEMENİN PEŞİNDE!
Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.
Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.
CEZALILAR DÖNDÜ
Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı.
Üç oyuncu Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Zaynutdinov, Amartey, Rebic ve Jackson Muleka, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemiyor.