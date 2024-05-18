Kral Charles, artık merhum Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
Yaklaşık 770 milyon dolarlık (24.827.418.000 TL) servetiyle Kral Charles, şu anda İngiltere'nin en zengin 258'inci kişisi
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Kral III. Charles, İngiltere'nin hükümdarı olmasından bu yana yeni bir dönüm noktasına ulaştı. The Sunday Times'ın 2024 Zengin Listesi'ne göre; 75 yaşındaki Charles, resmi olarak annesi merhum Kraliçe II'nci Elizabeth'ten daha zengin. Yayınlanan listede, Charles'ın şu anda yaklaşık 770 milyon dolarlık kişisel servetiyle Birleşik Krallık'taki en zengin 258'inci kişi olduğu belirtiliyor.
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Kral Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in Eylül 2022'deki ölümünden önceki değerinden 300 milyon dolardan fazla daha zengin olduğu bildiriliyor. Yayının 2022 Zengin Listesi'ne göre; Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında vefat etmeden önce 486 milyon dolarlık kişisel servete sahipti. Kral Charles'ın en değerli varlıkları; İngiltere'deki Sandringham Malikanesi ve İskoçya'daki Balmoral Kalesi.
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Kral Charles, Mayıs 2023'teki taç giyme töreni sırasında resmen İngiltere Kralı olarak taçlandırıldı. Bir ay önce prostat büyümesi için btedavi gördükten sonra şubat ayında kendisine belirsiz bir kanser türü teşhisi konuldu. Mart ayında Buckingham Sarayı'ndaki kraliyet görevlerine geri dönen Kral Charles, geçtiğimiz ay eşi Kraliçe Camilla ile birlikte bir kanser tedavi merkezini ziyaret ederek yeniden halkın karşısına çıktı.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock
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