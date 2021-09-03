Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın 19.25 olarak kayıtlara geçtiği bu dönemde enflasyon sepetinde yer alan bazı teknoloji ürün ve hizmetlerindeki değişimlerin ne kadar olduğunu inceledik.
Buna göre son bir yılda teknolojide zam şampiyonu ürün bazında televizyon olurken, hizmet bazında ise bu ünvanı cep telefonu görüşme ücreti aldı.
TÜİK’in veritabanında yer alan güncel bilgilere göre Türkiye’de son bir yılda televizyon fiyatları ortalama yüzde 97 artarken, cep telefonu görüşme ücreti ise yüzde 24 yükseldi.
TÜFE'Yİ SOLLADILAR!
2020 yılının ağustos ayında ortalama 3 bin 143 TL olan televizyon fiyatı 2021 yılının ağustos ayında 6 bin 179 TL’ye çıkarken, aynı dönemde ortalama cep telefonu görüşme ücreti ise 53 TL’den 66 TL’nin üzerine çıktı.
Teknoloji alanında yıllık fiyat artışında yüzde 40 ile oyun konsolu ve yüzde 21 ile bilgisayar, televizyon ve cep telefonu görüşme ücreti ile birlikte, yıllık yüzde 19.25’lik TÜFE’yi geçen kalemler arasına girdi.
Teknoloji ürünleri fiyatlarındaki değişim
Teknoloji hizmeti fiyatlarındaki değişim
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!