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Teknolojide son bir yılda fiyatlar nasıl değişti?

TÜİK’in açıkladığı Ağustos 2021 enflasyon verilerine göre teknoloji ürün ve hizmetleri alanında son bir yılın zam şampiyonu “televizyon” oldu. Türkiye’de son bir yılda ortalama televizyon fiyatları iki katına çıkarken, yıllık artışta televizyon ile birlikte oyun konsolu, cep telefonu görüşme ücreti ve bilgisayar, TÜFE’yi geçen kalemler arasında yer aldı.

03.09.2021 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Teknolojide son bir yılda fiyatlar nasıl değişti? Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın 19.25 olarak kayıtlara geçtiği bu dönemde enflasyon sepetinde yer alan bazı teknoloji ürün ve hizmetlerindeki değişimlerin ne kadar olduğunu inceledik.

Buna göre son bir yılda teknolojide zam şampiyonu ürün bazında televizyon olurken, hizmet bazında ise bu ünvanı cep telefonu görüşme ücreti aldı.

TÜİK’in veritabanında yer alan güncel bilgilere göre Türkiye’de son bir yılda televizyon fiyatları ortalama yüzde 97 artarken, cep telefonu görüşme ücreti ise yüzde 24 yükseldi.

TÜFE'Yİ SOLLADILAR!

2020 yılının ağustos ayında ortalama 3 bin 143 TL olan televizyon fiyatı 2021 yılının ağustos ayında 6 bin 179 TL’ye çıkarken, aynı dönemde ortalama cep telefonu görüşme ücreti ise 53 TL’den 66 TL’nin üzerine çıktı.

Teknoloji alanında yıllık fiyat artışında yüzde 40 ile oyun konsolu ve yüzde 21 ile bilgisayar, televizyon ve cep telefonu görüşme ücreti ile birlikte, yıllık yüzde 19.25’lik TÜFE’yi geçen kalemler arasına girdi.

Teknoloji ürünleri fiyatlarındaki değişim

Ağustos 2020 Temmuz 2021 Ağustos 2021 Aylık Değişim Yıllık Değişim
Televizyon 3143 6125 6179 0.9% 96.6%
Oyun Konsolu 4014 5391 5602 3.9% 39.6%
Bilgisayar 7002 8559 8441 -1.4% 20.6%
Tablet 1373 1671 1610 -3.7% 17.3%
Telefon 3726 4019 4055 0.9% 8.8%

Teknoloji hizmeti fiyatlarındaki değişim

Ağustos 2020 Temmuz 2021 Ağustos 2021 Aylık Değişim Yıllık Değişim
Cep Telefonu Görüşme Ücreti 53.4 65.7 66.2 0.8% 24.0%
Telefon Onarımı 61.8 72.2 72.5 0.4% 17.3%
İnternet Ücreti 62.3 71.4 71.7 0.4% 15.1%
İnternet Kafe 16.9 18.5 18.9 2.2% 11.8%
Kablo Özel Yayın Hizmeti 47.8 52.6 53.2 1.1% 11.3%
Telefon Görüşme Ücreti 29.4 29 29.1 0.3% -1.0%

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