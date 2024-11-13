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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Teknoloji ve girişimcilik etkinliği Take Off İstanbul, 11-12 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde! - Teknoloji Haberleri

        Teknoloji ve girişimcilik etkinliği Take Off İstanbul, 11-12 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde!

        Teknoloji ve girişimciliğin dünyasında heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazır olun! Take Off İstanbul, 11-12 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını girişim tutkunlarına açıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:24
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        Take Off İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde
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        Take Off İstanbul; ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını, küresel teknoloji firmaları, uluslararası yatırımcıları ve dünyanın dört bir yanından başarılı girişimleri bir araya getiriyor. Bugüne kadar 100’den fazla ülkeden yüzlerce girişim ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Take Off, geleceğin dünyasını inşa eden girişimcilere hayallerine ulaşma fırsatı sunuyor.

        GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN GİRİŞİMLER

        Teknoloji ve inovasyonun merkezi haline gelen Take Off İstanbul; girişim ekosistemine adım atmak, trendler hakkında bilgi edinmek, son teknoloji ürünleri deneyimlemek ve ilham verici konuşmalarla ufkunu genişletmek isteyen herkese kapılarını açıyor. Take Off sahnesinde bu yıl; Axiom Space CRO'su Tejpaul Bhatia, Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Samsung Türkiye Genel Müdürü Jeff JO, GANI Kurucusu ve CEO’su Dilek Gürsoy gibi birçok önemli isim yer alacak. Ayrıca onlarca ülkeden 200'den fazla girişimi hem yerel hem global sektör liderleriyle bir araya getirecek olan etkinlik, 1 buçuk milyar dolardan fazla fon yöneten VC (Venture Capital) ve LP'leri (Limited Partner) ağırlayarak yatırım ödülleri ve iş birliği fırsatları sunacak.

        400'ÜN ÜZERİNDE MENTOR VE YATIRIMCI

        2018'den beri 400'den fazla mentor, yatırımcı ve 166 konuşmacı ağırlayan Take Off İstanbul, kariyerini ileriye taşımak ve girişimcilik dünyasında ilham bulmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Ziyaretçiler çeşitli teknoloji sektörlerinden ve girişim ekosisteminden paydaş ve sponsorlar ile doğrudan bağlantı kurarak profesyonel ağlarını genişletme ve yeni iş birlikleri geliştirme imkanı bulacaklar. Ayrıca, sahnede yer alan panellerde uzman isimleri dinleyebilecek, seçilen girişimlerin yan sahnedeki sunumlarını izleyebilecek, çeşitli usta eğitimlerine katılabilecek, özel tasarlanmış deneyim alanları ve interaktif aktivitelerle buluşabilecekler.

        ZİYARETÇİ KAYITLARI SÜRÜYOR

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin iş birliği ve BAYKAR Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen Take Off İstanbul; ilham veren konuşmacılar, ses getiren girişimler ve iş dünyasından en önemli isimlerle ziyaretçilere açık. Girişimciliğin zirvesi Take Off İstanbul’a katılmak için ziyaretçi kaydınızı https://takeoffistanbul.com/tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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