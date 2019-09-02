ABD'nin fitilini ateşlediği ticari gerginlikler ve korumacı politikalar dünya ticaretine damgasını vururken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önceliği daralan pazarların yerine yenilerini bulmak. Türkiye de teknolojiye odaklanacağı İhracat Ana Planı'yla bu yarışta yerini almayı hedefliyor. 4 yıllık plan pazar ve ürün çeşitlendirmeyi, orta ileri ve yüksek teknolojili ihracatın artırılmasını, ihracatçının dünya pazarlarına aracısız erişmesini sağlamayı amaçlıyor. Hedef ülke hedef sektör yaklaşımı, yeni nesil serbest bölgeler, yeni ihracatçılar, ticaretin kolaylaştırılması, dış ticaret meslek liseleri, devlet yardımları, dijitalleşme, ticaret müşavirlerleri ağı ve ihracatın finansmanı bu hedeflere ulaşmakta kullanılacak araçlar olarak öne çıkıyor.

'TÜRKİYE'NİN BU TRENİ KAÇIRMA LÜKSÜ YOK!'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de olduğu bir grup gazeteciyle düzenlediği sohbet toplantısında ihracatın yol haritasıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. Planın detaylarını aktaran Pekcan "Yani o kadar kolaylık getiriyoruz ki, ihracatı bilmeyen adamı ihracatçı yapacak, onu alıcıyla buluşturacak platformlar yaratıyoruz" dedi. Ticaret savaşının aslında teknoloji savaşı olduğunu Türkiye'nin de bu dönüşümünün içinde yer almak zorunda olduğunu ifade eden Pekcan'a göre Türkiye'nin bu treni kaçırma lüksü yok!

İHRACAT ANA PLANINDA 5 HEDEF SEKTÖR VAR



'DÜNYADAKİ DÖNÜŞÜMÜ YAKALAYACAĞIZ'

5 sektör ve 17 hedef ülkeye odaklanan 4 yıllık İhracat Ana Planı'yla dünyadaki dönüşümü yakalamayı hedeflediklerini kaydeden Pekcan, bu sektörleri otomotiv, makina, kimya, işlenmiş gıda ve elektrik diye sıraladı. Pekcan, savunma sanayinin 5 sektör arasında neden yer almadığına ilişkin soruya da "Türkiye'nin öncelikli sektörü zaten savunma sanayi. Biz daha çok güçlenmeye ihtiyacı olan, dünyadan daha fazla pazar alabilecek sektörleri seçmeye çalıştık" yanıtını verdi.

17 HEDEF ÜLKE BELİRLENDİ

Pekcan, hedef ülkeleri de şöyle sıraladı: ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili. Dünya ekonomisinin yüzde 60'ını bu ülkeler oluşturuyor. Bu ülkeler dünyadaki ithalatın yüzde 43.7'sini yapıyor. Türkiye'nin ihracatındaki payları yüzde 25.2. Ancak Türkiye'nin bu ülkelerin ithalatında payı yüzde 0.5. İhracat Ana Planı bu oranın ikiye katlanmasını yani yüzde 1'e çıkması hedefliyor.

TEKNOLOJİ SERALARINA TOHUM

Pekcan İhracat Ana Planı'ndaki hedef ülkelerden ABD'nin mayıs ayında Türkiye'yi Genelleştirilmiş Ticaret Sistemi'nden çıkardığının hatırlatılması üzerine şu örneği verdi: "ABD'ye 1. 1 milyar dolarlık demir çelik ihracatımız vardı. ABD vergi koydu, Türkiye battı gibi bir algı oluştu. Oysa oyun yazan çocuklar 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat yapıyor."

Pekcan, İhracat Ana Planı ile teknoloji seralarında teknoloji tohumları atacaklarını kaydetti.

ABD TİCARET BAKANI GELİYOR



ABD ile ortak çalışma grubu oluşturulduğunu hatırlatan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross 'un 6 Eylül'de Türkiye'ye geleceğini ve sektör temsilcileriyle toplantı yapacaklarını aktardı.

'AKILLI İHRACAT PLATFORMU KURULACAK'

Bakan Pekcan'a göre planın en önemli ayağı ise dijitalleşme olacak. Akıllı İhracat Platformu yıl sonuna kadar uygulamaya konulacak. 3 aşamalı proje 6, 12 ve 18 ayda tamamlanacak. Herhangi bir ürün üreten ve ihraç etmek isteyen işletmeler, platforma girdiklerinde o ürünü hangi ülkeye satabileceklerini, o ülkenin pazar durumunu, desteklerini, gümrük ve diğer uygulamalarını görebilecek. Firmalar portala bilgilerini yükleyerek potansiyel alıcılara ulaşabilecek. Portal sürekli güncellenecek.

YENİ PLANLA BU TABLO DEĞİŞECEK

Türkiye'nin teknoloji seviyesine göre ihracatının toplam ihracattan aldığı pay (%)

Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedeflerinin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatını yüzde 5'lere çıkarma, serbest bölgelerdeki yüzde 9 olan ürün ihracatı payını yüzde 14’e çekmek istediklerini söyledi.

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Blockchain (Blok zincir) teknolojisi de ihracatta kullanılmaya başlanacak. Ticaret müşavirlikleri de online olarak iletişime açılacak. Ticaret müşavirleri ağı genişletilecek. İhracatçılar 110 ülkede 163 merkezde faaliyette olan dış ticaret ağına erişebilecek, online yüz yüze görüşme yapabilecek.

DIŞ TİCARET LİSELERİ KURULACAK

Projenin bir başka önemli unsurunu ise dış ticaret liseleri oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile kurulacak dış ticaret liselerinde yaygın olarak kullanılan İngilizce, İspanyolca, Almanca gibi gibi dillerin yanı sıra Çince, Rusça gibi diller de öğretilecek.

İHRACATÇI SAYISI ARTIRILACAK

İhracatçı firma sayısının artırılması için her ilde bir potansiyel ihracatçı belirlenecek, o firmaya kılavuzluk yapılacak. Kadın ve genç girişimcilerin ihracattaki rolleri güçlendirilecek.

EXIMBANK'IN FİNANSMAN İMKANLARI ARTIRILACAK



17 ülke ve 5 hedef sektöre yönelik güçlendirilmiş destek mekanizması sunulacak. Mal ve hizmet ihracatı için 3.7 milyar TL kaynak ayrılacak. Eximbank'ın finansman imkanları artırılacak ve çeşitlendirilecek.



VERİ ANALİTİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ KURULACAK



Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi'yle Türkiye'nin iç ve dış ticaretteki bütün verileri ulaşılabilir ve güvenli şekilde bu merkezde toplanacak.

İLAVE DESTEK SAĞLANACAK



Bakan Pekcan ayrıca ihracatçıya ilave devlet desteği de sağlanacağına işaret ederek, "İhracat Ana Planı ile getirdiğimiz hedef ülke ve hedef sektörler için ilave devlet desteklerimiz var. Buradaki desteklerimizi yüzde 5 artırıyoruz. Böylelikle bütün bu programlarımızla hedef ülke ve sektörlerde fuar katılım desteğini, Sektörel Ticaret Heyeti Desteğini, Yurtdışı Birim Marka Tescil ve Tanıtım Desteğini de artırıyoruz.

'İNGİLTERE'NİN BREXIT SONRASI İÇİN SEÇTİĞİ 4 HEDEF ÜLKEDEN BİRİYİZ'

Pekcan Brexit süreciyle ilgili soruya da da "Umuyoruz anlaşmalı ayrılık olur. İngiltere en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke. Ayrıca, İngiltere de Brexit sonrası dört hedef ülke seçmiş, onlardan birisi de Türkiye, bu da bizim için önemli. Yani bu fırsatı iyi kullanmak, iyi değerlendirmek durumundayız" dedi.

'HAL YASASI'NI KÜLLİYEYE GÖNDERDİK'

Pekcan, Hal Yasası'nın neden hala çıkmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: "Hal Yasası'nı biz Külliyeye gönderdik, orada bütün bakanlıkların da oluruyla çıkması gerekiyor, komisyona gitmeden önce bütün bakanlıklardan teknik heyetlerin birkaç kere toplantısı oluyor, tabi bu toplantılara bölge milletvekilleri de katılıyor. Bizim hedefimiz orada, hem zayiatı azaltmak, hem gıda güvenliğini sağlamak, hem de üretici örgütlerini güçlendirerek üreticilerin üretici olduklarına pişman değil de memnun olacakları bir ortam, öyle bir ekosistem yaratmak."

