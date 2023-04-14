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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması elemeleri tamamlandı.

Asıl amacı otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi olan yarışmada “Özgün Araç Kategorisinde” takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışırken “Hazır Araç Kategorisinde” ise Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırdılar. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların katıldığı yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarıştı. Finalistlerin belirlendiği 13 Nisan Perşembe (bugün) günü Bilişim Vadisi’nde gençleri yalnız bırakmayan Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar takımlarla birebir görüşerek çalışmaları ile ilgili sohbet ettiler.

FİNAL TEKNOFEST İSTANBUL'DA

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarının Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen elemelerinde finale kalan takımlar 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul’da final yarışlarını katılacak. Finallerde dereceye giren takımlardan Özgün Araç Kategorisi birincisi 130 bin TL, ikincisi 110 bin TL, üçüncü ise 90 bin TL ödül alacak. Hazır Araç Kategorisinin birinci ise 100 bin TL, ikincisi 80 bin TL, üçüncüsü de 60 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

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