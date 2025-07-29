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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’na başvurular başladı - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’na başvurular başladı

        Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl yeniden düzenlenen E-Ticaret Hackathonu'na başvurular başladı. Trendyol'un yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışma, yapay zeka ve veri bilimi alanında çalışan gençlerin e-ticaret kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümler geliştirmesini hedefliyor. Başvurular 5 Ağustos 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:11
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        TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu'na başvurular başladı
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        Genç yeteneklerin teknolojiyle toplumsal etki yaratma potansiyelini ortaya koymayı ve yapay zekanın e-ticaret kullanıcı deneyimine sağlayabileceği katkıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu için başvurular başladı. Trendyol tarafından ikinci kez gerçekleştirilen ve 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olan yarışma, e-ticaret dünyasına yön verecek genç yeteneklerin teknik becerilerini sergileyebileceği, gerçek verilere dayalı çözümler geliştirebileceği ve ödüllendirileceği bir ortam sunuyor.

        Türkiye’de ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlar halinde yarışmaya katılım başvurusu yapabilecekler. Lise düzeyindeki takımlarda danışman bulundurmak zorunlu olurken, diğer gruplar isteğe bağlı olarak takımlarında danışman bulundurabilecekler. Başvurular 5 Ağustos 2025 tarihine kadar www.teknofest.org/tr/yarismalar/e-ticaret-hackathonu adresinden yapılabilecek.

        İKİ AŞAMALI MÜCADELENİN FİNALİ TRENDYOL CAMPUS'TE

        E-Ticaret Hackathonu, çevrimiçi ve fiziksel olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşama olan Datathon, 8-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kaggle platformu üzerinden düzenlenecek. Takımlardan, e-ticaret kullanıcılarının arama oturumları sırasında hangi ürünlere tıklayacaklarını ve hangi ürünleri satın alacaklarını tahmin edebilen modeller geliştirmeleri istenecek. Değerlendirme, tıklama ve sipariş tahminlerinin doğruluğu üzerinden yapılacak.

        İlk aşamayı başarıyla tamamlayan 20 takım, 13-14 Eylül’de Trendyol Campus’te düzenlenecek fiziksel Hackathon’a katılmaya hak kazanacak. Buradaki final etabında takımlar, kullanıcı sorgularını anlamlandıran ve ilgili ürünleri sıralayabilen bir sistemin yanı sıra sade ve işlevsel bir arayüz tasarımı geliştirecek.

        Yarışmanın değerlendirme süreci iki aşamalı puanlama sistemiyle belirlenecek. İlk aşamada Kaggle skorunun ağırlığı %40 olurken, fiziksel Hackathon’da sunulan çözümün demo kalitesi %30, uygulanabilirliği %20, yenilikçilik düzeyi %10 oranında sonuca etki edecek.

        Yarışma sonunda dereceye giren takımlardan birinci 120 bin TL, ikinci 100 bin TL, üçüncü 90 bin TL‘lik ödülün sahibi olacak.

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