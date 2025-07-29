İstanbul Beykoz'da Çiğdem Mahallesi'nde ormanlık alana düşen bir işaret fişeği yangın çıkmasına neden olmuş, olayda 200 metrekarelik alan zarar görüşmüştü.

Yangınla ilgili gözaltına alınan fişeği atan Alihan Aksoy çıkarıldığı mahkemece "orman yakmak" suçundan tutuklandı. Şüphelinin mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İşaret fişeğini eski gemici olan babasının eve getirdiğini belirten şüpheli Alihan Aksoy, savunmasının devamında "Ablam fişeğin nasıl çalıştığını merak ettiği için ben de fişeği balkonda denemek istedim. Fişeği dışarı doğru tutarak alttaki mekanizmaya bastım. Daha sonra fişekten çıkan ışık ormanlık alana doğru gitti. Ormanlık alana doğru gideceğini tahmin etmedim, havada söneceğini düşündüm. Kesinlikle ormana zarar vermek istemedim. Pişmanım. Fişeğin düştüğü noktadaki alevlerin büyüdüğünü gördüm. 112'yi aradım. Bilmeyerek de olsa fişeği bu şekilde kullandığım ve orman yangınına sebebiyet verdiğim için pişmanım özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Beykoz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Alihan Aksoy'un "orman yakma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.