İsrailli bakandan tepki çeken açıklama: Gazze'de açlık yok

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle açlık ve insanlık trajedisi yaşanan Gazze, ateşkes ve gıda yardımı bekliyor.

Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya Haberi Görüntüle

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise tepki çeken açıklamalarda bulunarak, Gazze'de açlık yaşandığını reddetti.

Hamas'ın varlığını korumasının İsrailliler ve Filistinliler için bir trajedi olduğunu söyleyen İsrailli bakan, "Cihatçı bir terör örgütünü kadim topraklarımızın kalbinde barındırmayacağız. Her zaman yapıcı diyaloğa açığız ama hiçbir dış güç İsrail'in güvenliğinden ödün vermesine engel olamaz." dedi.

Gideon Sa'ar, ateşkes için İsrail'e yapılan uluslararası baskının, Hamas'ın pozisyonunu sertleştirerek ateşkes ve rehine anlaşması şansını sabote ettiğini de öne sürdü.

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"Gazze'de durum 'zor', ama açlıkla ilgili söylenenler yalan." diyen Gideon Sa'ar, Gazze'ye havadan gıda yardımı yapmak isteyen herkese destek vereceklerini belirtti.

Ancak Gazzeliler, havadan bırakılan gıda paketlerinin Gazze'deki açlığa hiçbir şekilde çözüm olmadığını söylüyor.

Gideon Sa'ar, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bombardımanı da savundu. Askeri operasyonların Hamas'ın rehine anlaşması yapması için geçmişte iki kez işe yaradığını söyleyen İsrailli bakan, "Yine de bu yol etkili olsa da tek yol değil, diplomasiyi kullanmaya da açığız" dedi.

Gıda yardımlarıyla ilgili bir iddia da ortaya atan Gideon Sa'ar, "Hamas sadece yardımları çalmakla kalmıyor, bu yardımlardan kazanç elde ediyor ve fonları savaş sırasında finansal kaynak olarak kullanıyor" ifadesini kullandı.

Ateşkes müzakerelerinde son durum Gazze'deki ateşkes görüşmelerine aracılık eden Mısır ve Katar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak Doha'daki son tur görüşmelerin geçen hafta bir anlaşma sağlanamadan sona erdiğini açıklamıştı. İsrail, Gazze'nin bazı bölgelerinde askeri operasyonların günde 10 saat süreyle durdurulduğunu ve Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeye havadan gıda paketi atmasıyla yeni yardım koridorları açıldığını duyurmuştu.