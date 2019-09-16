Yarın başlayacak olan TEKNOFEST öncesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte festivalin düzenleyicilerinden T3 Vakfı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Habertürk'ten Güntay Şimşek'e konuştu.

Sözlerine TEKNOFEST'in medya paydaşlarından olan Habertürk'e katkılarından dolayı teşekkür ederek başlayan Selçuk Bayraktar, geçen yıl 200 bin kişi beklenen festivalin büyük ilgi görerek, 550 binden fazla ziyaretçiyle dünyanın en büyük 2. havacılık etkinliği haline geldiğini belirtti.

Atatürk Havalimanı'nın festival için şehrin merkezinde, çok ideal bir alan olduğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin uzay ve mühendislik çalışmalarında hak ettiği yere gelebilmesi için toplumun her kesimi tarafından milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda böyle bir festival düzenleyelim dedik. Popüler konuların, futbolun yüzde 1'i kadar önemli olsa ülkemiz ihtiyacı olan insan kaynağını da bulur ve ülkemiz hak ettiği yere gelir hedefiyle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, TEKNOFEST'e katılan firmalara muhakkak bir şeyleri öğretmeleri ve sevdirmelerini ve eğitim faaliyetini şart koştuklarını belirterek, "Toplumun en ihtiyaçlı ve dezavantajlı kesimlerinin rahatlıkla gelebilmesi için ilkesel olarak TEKNOFEST'e girişlerin ücretsiz olacağını söyledi.

Bayraktar, etkinliğin sabah 9 ve akşam 9 arası yapılacağını, cuma ve cumartesi günleri konserler de olacağını sözlerine ekledi.