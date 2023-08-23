TEKNOFEST Ankara'da devam ediyor

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Ankara’da Etimesgut Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te Teknoloji ve girişim yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, Sahne Senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserler ile bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşanacak. Düzenlenmeye başladığı 2018 yılından bu yana her yıl kendi rekorunu kırarak yolculuğuna devam eden TEKNOFEST Ankara’da “sen geleceksin” diye yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

10 FARKLI TEMADA YARIŞILACAK

Tam bağımsız bir Türkiye için “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla milyonları kucaklayarak bir araya getiren TEKNOFEST’te, bu yıl ilk defa Girişim Yarışması düzenleniyor. Başvuruların 31 Temmuz’da sona erdiği yarışmada adaylar; Eğitim Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri ve Oyun, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri ve Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanlarında 10 farklı temada yarışıyor.

TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmaları, teknoloji yarışmalarında geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılması ve de girişime dönüşen projeler ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanmasının amaçlandığı yarışmada katılımcılar Ankara’da; Eğitim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri temalarında yarışacaklar.

“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle emin adımlarla ilerleyen TEKNOFEST, Ankara’da yine ilk defa düzenlenecek Deneyap Kart Robolig Yarışması ve Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği ile Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmaya devam edecek.