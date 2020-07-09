Teknik direktörlerden yabancı kuralı yorumu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez değerlendirmede bulundu.
FATİH TERİM: YASAKLARLA KİMSE KALKINAMAZ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı kuralıyla ilgili şunları söyledi;
"Şimdi bir defa bunun algısını yaptılar. 3-5 hafta önce zaten 8 oynayacak, 3 Türk olacak diye bir şeyler dolaştı dikkat ederseniz. Nihat Bey de düşüreceğiz dedi zaten ama demek ki futbol federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve kulüpler birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, futbol federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz. Açıkçası çok kişi de biliyordu zaten. Aylar öncesinden bunun algısını çok güzel yaptılar. Hatta şöyle, 'Kardeşim bu yabancılara ödenen paralar nedir' diye. Halbuki, Türkiye'ye Türk oyuncular 10 milyon, 9 milyon, 11 milyon bonservise alındı.
Ama çok güzel algısını yaptılar boşuna harcanıyor diye. Futbolcunun Türkü, yabancısı yoktur. Ama şu vardır bizde, benim kendi kulübümde de burada, biz yaparız yaparız yaparız, çıkarsınız oradan her şeyi değiştirirler. Doğru yanlış, bu felsefemiz bizim her yerde vardır. Her yerde var bu. Gerekçesi nedir, niyedir. Yani derseniz ki Türk futbolcusu böyle daha çok yetişir, önümüzde örneği var. Bugün Avrupa'da en çok oynayan, yılların en çok oynayan oyuncusu bu yıllarda. Hem de oyuncularımız Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor. Ama dediğim gibi herhalde gelişimi böyle uygun gördüler ama ben ve öğrendiklerim ve tecrübem hayat bana kısıtlamalarla gelişilemeyeceğini söylüyor.
Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkes altyapı altyapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Oyuncu ayırt edebilir misiniz Türk oyuncu yabancı oyuncu diye. Oyuncu oyuncudur. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Yine 14 ister 6'sı değiştirir sahada 3 tane. Halbuki öbür sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Teşvik koymuştuk Türk oynatana. Genç oynatana genç takımdan daha fazla, teşvik önemli bir şey. İki, müthiş yarış vardı yabancı yerli oyuncular arasında. Üç, burada hiç kimse boşu boşuna para alıp Türk oyuncu ya da yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup boşu boşuna para almak istemedi herkes Avrupa'ya gitmeye başladı. Dört, dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez, görmemiştir görmeyecektir.
Örnekse son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya, Almanya bir ay önce İspanya. Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Hepsinde serbest yabancı. Bunlar bu konuyu kimler, kim bilmiyorum ama sonuç olarak 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. Hatta biz başka taraflardan duyduk açıkçası. Duyulan da yanlış çıkmadı. Hayırlı olsun, saygı duyacağız sonuçta federasyonumuzdur. Ne derse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. Arkadaşlarımızın çoğu 4+2 6+2'de bu işi maalesef unutanlar veya hata yapanlar oldu hükmen yenilenler. Yine ona döneceğiz yavaş yavaş" dedi.
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