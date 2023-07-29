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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tekirdağ'da otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bisiklete binen 14 yaşındaki Arda Serttaş'a arkadan çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Küçük Arda çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken hayatını kaybetti. Sürücü ise düşürdüğü plakasından yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:57
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        14 yaşındaki bisikletli çocuğu öldürdü!
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        Tekirdağ Ergene'de otomobilin arkadan çarptığı bisikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaza, Karamehmet - Kapaklı Uzunhacı yolunun 2. kilometresi civarında meydana geldi. Karamehmet Mahallesi istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Arda Serttaş’ın (14) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

        Çarpma sonrası bisikletli çocuk şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Arda Serttaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Olay yerinden kaçan sürücü Mehmet K. ise kaza mahallinde düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        JANDARMA KOMUTANI OLAY YERİNDE

        Öte yandan Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar ve Velimeşe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Metin Mert de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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