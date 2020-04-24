Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar sıcak pide almak için Malkara ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlara akın etti.

İHA'nın haberine göre, fırın önlerinde kuyruğa giren vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Kuyrukların başlaması üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek, kalabalığı dağıttı.

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