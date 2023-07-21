Tekirdağ'da çekirge istilası: İlaçlama işlemi başlatıldı

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Tekirdağ Valiliği, Muratlı ilçesinde yaşanan çekirge istilası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çekirge istilası olan tarlalarda ilaçlama çalışması başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Tekirdağ Muratlı ilçesi Hanoğlu mahallesi merasında görülen çekirge yoğunluğunun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bildirilmesiyle birlikte mahalle bazında inceleme ve tespit çalışmaları yapılmış, bölgede ekili arazi sahipleri konu hakkında bilgilendirilmiş, konu Tarım ve Orman Bakanlığı'na hemen intikal ettirilmiştir" denildi.

İLAÇLAMA ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Valilik açıklamasında, "Çekirge mücadelesinin, devlet destekli mücadele programında olması sebebiyle ilaçlama için gereksinim duyulan bitki koruma ürünleri ücretsiz olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aynı günde yola çıkarılmıştır. Akabinde çekirge sorunu yaşanan bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekipleri kontrol ve denetiminde toplu ilaçlama uygulaması başlatılmış ve devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"ARILAR ZARAR GÖRMESİN DİYE İLAÇLAMA AKŞAM SAATLERİNDE YAPILIYOR"

DHA'nın haberine göre; açıklamada arıların zarar görmemesi için ilaçlamanın akşam saatlerinde yapıldığına vurgu yapılarak, "Üreticilerimizin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün teknik ekiplerinin yönlendirmesi ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri ve ilaçlamanın özellikle ayçiçeklerinin çiçek açtığı bu dönemde arıların da zarar görmemesi için günün akşam saatlerinde yapılması gerekmektedir. İlimiz üreticilerinin özellikle meralara sınırı olan arazilerini zaman geçirmeden kontrol etmesi, çekirge yoğunluğu görülmesi durumunda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirilmesi büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.