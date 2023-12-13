İstanbul Pendik'te, iş insanı Tekin Uğurlu, 2018 yılında kaybolduktan sonra 2022 yılında cesedi bulunmuştu.

GEREKÇE ŞÖYLE AÇIKLANDI

Hakimlik tutuklama gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "Kamu görevini ifa etmek üzere bulunan avukatlar Barış Kalkan, Melike Dişli Kalkan ve Mehmet Çimen´in kasten yaralanmaları olayıyla ilgili yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; şüphelilerin iştirak iradesiyle hareket ederek kamu görevini ifa etmekte olan müşteki avukatları adaletin tecelli ettiği yer olan adliye koridorlarında kasten yaraladıkları, şüphelilerin bu eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan'ın vücudunda ayrıca kemik kırığı oluştu."

Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.