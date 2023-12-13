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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu'nda 'Filiz' karakterine hayat veren Demet Akbağ, Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'nın sorularını cevapladı. Yeni projesi hakkında açıklamalarda bulunan Akbağ, 'Filiz' karakterini ve 'Sandık Kokusu'nun kendisini dizide rol almaya ikna eden unsurlarını anlattı.

Demet Akbağ, "İlk olarak senaryo ve hikâye... Melis Civelek, Zeynep Gür ve Zeynep Günay, ‘Filiz’ karakterini benim üzerimde hayal etmişler, ben henüz projeye dâhil olmadan..." ifadelerini kullandı.

"HERKES ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR" * SHOW TV'nin yepyeni dizisi 'Sandık Kokusu' hayırlı olsun. Neler hissediyorsunuz? Mutlu ve heyecanlıyım. Güçlü ve hayatın içinden bir hikâyemiz var. Yapım şirketimiz, senaristlerimiz, yönetmenimiz... Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyuncu kadrosu olarak da ilk kez bir projede beraberiz. Umarım izleyiciler de bizi kabul eder ve sever.

"BEN HENÜZ PROJEYE DÂHİL OLMADAN KARAKTERİ BENİM ÜZERİMDE HAYAL ETMİŞLER" * 'Sandık Kokusu', sizi hangi özellikleriyle etkiledi? İlk olarak senaryo ve hikâye... Melis Civelek, Zeynep Gür ve Zeynep Günay, ‘Filiz’ karakterini benim üzerimde hayal etmişler ben henüz projeye dâhil olmadan... 'Filiz’i okuduğum zaman kafamda canlanan bazı ayrıntılar vardı. Ekibimiz de benimle hem fikir olunca 'Filiz', hayata geçti. Yapım şirketinden hikâye ve senaryo yazarlarımıza, yönetmeninden oyuncu kadrosuna kadar 'Sandık Kokusu’nun bir araya getirdikleri beni etkileyen sebeplerdi. REKLAM

"FİLİZ'İN ÇOK SEVDİĞİM YÖNLERİ OLDU" * Genel olarak projelerden gelen teklifleri değerlendirme aşamasında en çok dikkat ettiğiniz husus nedir? Bir proje hangi unsuru ile sizi ikna eder? Hikâye ve karakterlerin derinliği... Bugüne kadar onlarca karaktere hayat verdim ve hepsi birbirinden farklı özellikleriyle öne çıkan, farklı bir hikâyesi olan karakterlerdi. Gelen tekliflerde de düşündüğüm ilk şey, ‘Bu rolü bana neden teklif ettiler?’, ‘Ben bu karaktere nasıl bir şey katabilirim?’ açısından düşünmek oluyor. 'Filiz’in de çok sevdiğim yönleri oldu. Bunun dışında tabii ki samimiyet ve gerçeklik arıyorum. Hikâyeye biz inanmazsak izleyicilerin inanmasını bekleyemeyiz...

* 'Filiz'i canlandırırken neler hissediyorsunuz? Karakteri analiz ettiğinizde sizin için benzer ya da farklı bulduğunuz özellikleri var mıydı? REKLAM 'Filiz', evliliğinde aldığı darbenin travmasına rağmen hayat enerjisini hiç yitirmemiş bir kadın... Bakımlı, süslü, alımlı bir kadın ama aynı zamanda çok da duygusal... 'Filiz', aslında bir yandan da hayatta ne olursa olsun kendi acını yaşadıktan sonra hayatına bir şekilde devam etmemiz gerektiğini canlı bir şekilde gösteriyor. Benim en sevdiğim yanlarından biri de bu sanırım.

"ŞİMDİDEN YERİ FARKLI" * Kariyerinizde hep birbirinden farklı tür rolleri canlandırmıştınız. Şimdi gözlemlediğim kadarıyla 'Sandık Kokusu'ndaki 'Filiz' de şahsına münhasır bir karakter. Aceleci, "Dediğim dedik", yeri geldiğinde edepsiz, kalp kırmayı iyi bilen... 'Filiz' ile yıldızınız barıştı mı? 'Filiz’in yaratım aşamasından itibaren aynada kendisiyle karşılaştığımdan beri yıldızımız barışık. Daha önce de söylediğim gibi; onun çok tatlı yanları var. Fakat bir o kadar da hassas biri... İzleyicilerin tanıdıkça 'Filiz’i daha iyi anlayacağını ve seveceğini düşünüyorum. Benim için şimdiden yeri farklı bir karakter...

"ÖZEL HİSSETTİRİYOR" * Kariyer yolculuğunuzda çok fazla ödüle layık görüldünüz. Başarılı projelerinizin ve performansınızın göz ardı edilmeyerek ödüllendirilmesi çok özel hissettirse gerek… REKLAM Teşekkür ediyorum. Evet, ne kadar çok olsa da her seferinde ödüllendirilmek gerçekten özel hissettiriyor. Bugüne kadar aldığım tüm ödüller evimde, vitrinimde duruyor. Bazen hayat koşuşturmacasında insan unutuyor fakat dönüp, baktığımda kariyerimde 42 yılı geride bırakmışım. Ödüller bana seyircimin hayatına etki etmiş bambaşka hikâyeleri, bambaşka kadınları hatırlatıyor…

"HER ZAMAN DAHA İYİSİNE ULAŞMAK MÜMKÜN" * Daha önce, "Dün yaptıklarımızı beğenmeyerek yarın daha iyisini yapmanın peşine düşmeliyiz" ifadelerini kullanmıştınız. Yıllardır süregelen başarınızı bu düşünce yapısına bağlayabilir miyiz? Oldum olası kendime hep eleştirel gözle yaklaştım. Hatta ekibim çoğu zaman kendime yaptığım bu eleştirel tavrı acımasızca buluyor. Fakat ben her zaman daha iyisinin nasıl olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Tiyatronun bana kattığı en önemli özelliklerden biri de budur belki de... Yalnızca kendimi değil, tüm ekibi, teknik yanları tüm kapsamıyla birlikte değerlendirip, her zaman daha iyisine ulaşmanın mümkün olabileceğini düşünüyorum.

"ÖNCE BİZ İNANMALIYIZ" * Oyunculuğun olmazsa olmaz gereklilikleri nelerdir? Oyuncu olma serüvenine adım atmak isteyenlere nasıl bir tavsiye vermek istersiniz? İnandırıcılık... Öncelikle canlandırdığın karaktere bir oyuncu olarak kendimizin inanması gerekiyor. Eğer ben bir karaktere inanmazsam veya onunla alay edersem o zaman ortaya iyi bir performans çıkmaz. Özellikle komedide veya komedisi olan karakterlerde bu çok önemli. Onun zaaflarını ya da özellikleriyle alay etmeden, yaşayarak ve inanarak canlandırdığın zaman izleyicilere gerçek bir karakter duygusu geçiyor. Verebileceğim en önemli tavsiye sanırım bu...

'SANDIK KOKUSU’NUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 'Karsu’nun oğlunu bulması onun için bir mucizeyken, çocuklar için büyük bir değişimdir. 'Kuzey', yeni ailesine alışamıyor ve onları istemiyordur. Evdeki gerginlik 'Karsu' ve 'Reha’ya sıçrar. Büyük tartışma sonrası 'Karsu', hayatının en radikal kararını vermek zorunda kalacaktır.