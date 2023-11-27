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        Haberler Magazin Demet Akbağ'ın sandığından çıkan yarışma fotoğrafı - Magazin haberleri

        Demet Akbağ'ın sandığından çıkan yarışma fotoğrafı

        Demet Akbağ, SHOW TV'de 6 Aralık'ta yayınlanmaya başlayacak olan 'Sandık Kokusu'nda 'Filiz' karakterini canlandıracak. Akbağ, geçtiğimiz günlerde sandığından çıkan bir gazete kupürüyle nostalji yaşadı. Ünlü oyuncu, 1961'de henüz iki yaşındayken annesi Benan Yavuzkol'un bir çocuk güzellik yarışmasına gönderdiği fotoğrafla beşinci olup 500 lira kazanmış

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 27.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:09
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        İlk parasını iki yaşında kazandı
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        Kariyeri boyunca 21 sinema filmi, 20 TV çalışması olan Demet Akbağ, tiyatro oyunları için ise yüzlerce kez sahneye çıktı.

        'Sandık Kokusu'

        Demet Akbağ, Nezaket Coşkun'un yönettiği, başrolleri; Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili ile paylaştığı yeni çalışması 'Sandık Kokusu' adlı TV dizisinde 'Filiz' karakterini canlandırıyor. Akbağ, yayın hayatına 6 Aralık'ta SHOW TV'de başlayacak olan dizi için şu yorumu yapmıştı; "Baktım, güzel senaryo… Güzel, tatlı tatlı oyuncular... Hep sevdiğim ama bir arada hiçbir yapımda çalışmadığım oyuncular. Güzel, işini bilen bir yapım. İş başlamadan 10 bölümün senaryosunu gönderdiler. Dizi dünyasında bulamazsın. İki bölümü buldun, öp başına koy. Eee, ben artık bunu da kabul etmezsem, “Prensip olarak televizyonlarda görünmek istemiyorum” demem lazım. Başka seçeneğim yok yani. ‘Sandık Kokusu’… Çok yakında SHOW TV’de…"

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        Demet Akbağ'ın bugünlerde sandıkla ilgili tek ilişkisi 'Sandık Kokusu' değil. Geçtiğimiz günlerde anılarını tazelemek için eski fotoğraflarına bakan Demet Akbağ, 1962'de yayımlanan bir gazetenin kupürüyle karşılaştı.

        O yıl, iki yaşında olan Demet Akbağ, o gazete kupürüyle bebeklik yıllarına nostaljik bir zihinsel gezinti yaptı.

        Annesi Benan Yavuzkol, kızı Demet'in fotoğraflarından birini bir çocuk güzellik yarışmasına gönderdi. İki yaşındaki Demet, o yarışmada beşinci olurken dönemin parasıyla 500 liralık ödül kazandı. O yılın 500 lirası, günümüzde 60 bin liraya denk geliyor.

        'Sandık Kokusu'

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        #sandık kokusu

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