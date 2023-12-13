Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
İstanbul'da M.A, adlı kişi yüksek miktarda kredi çekmek için internetten iletişime geçtiği kişilerle buluştu. Şüphelilerin kredi için 77 bin TL ödemeniz lazım dediğinde bu parayı şüphelilere teslim etti. İddia edilen kredi çıkmayınca M.A, dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. 6 kişilik şebeke gözaltına alındı
İstanbul'da olay, geçtiğimiz Eylül ayında Çekmeköy’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, M.A., bankalardan yüksek miktarda kredi çekmek için internetten araştırma yaptı. Ardından, kredi işini halledebileceğini söyleyen kişilerle irtibata geçti.
"SİGORTA PARASI ÖDEMEN LAZIM"
Şüpheliler M.A.’ya, kredi işini çözebileceklerini belirterek buna karşılık 77 bin liranın, kredinin sigorta bedeli olduğunu söyleyip parayı istediler. İddiaya göre şüpheliler, 'Banka yöneticileri onaylatacak. Sorun olmayacak' diyerek getirdikleri sahte evrakları da imzalattı. Ancak yaklaşık 3 ay beklemesine rağmen krediyle ilgili bir gelişme olmayınca M.A, dolandırıldığını anladı ve soluğu poliste aldı.
POLİS VATANDAŞ KILIĞINA GİRDİ
Şikâyetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerle irtibata geçerek krediye ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Polis olduklarını söylemeyen ekipler şüphelilerle verilen buluşma noktasına gitti.
5 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞLAR
Ümraniye’deki buluşma noktasına gelen Ahmet Ö., 6 adet suç kaydı bulunan Baran A., 2 suç kaydı bulunan Doğan D., Muhammet Can A., hesap işleriyle uğraşan Serkan Ç., ve Emrah Ç gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin benzer yöntemle 5 kişiyi daha dolandırdıkları ortaya çıktı. Sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.