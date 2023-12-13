Fabrikada kazan temizliğinde "kimyasal" facia: 2 işçiye 3 işçi de yardıma gitti...
Niğde'de bir içecek fabrikasında su kazanı temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si, hayatını kaybetti. 2 işçinin ayakta tedavi edildiği, 1 işçinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Cahit Çelik, "Aslında yaptıkları bir kazan temizliği. Normalde fabrika içerisinde kullanılan bir kazan değil" dedi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da kimyasal maddeden etkilenen 2 işçinin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
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Niğde'de fabrikada kazam temizliği sırasında kimyasaldan zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti, 1 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Olay, saat 10.30 sıralarında Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir içecek fabrikasında meydana geldi.
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Fabrikada su kazanı temizliği yapan 2 kişi kullandıkları kimyasal maddeden zehirlendi. Durumu fark eden 3 arkadaşı da onlara yardım etmek isterken etkilendi.
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Diğer çalışanlar, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Fabrikaya sevk edilen ekipler, 5 işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. İşçilerden Faruk Sert (35) ile Ufuk Kılıçarslan (29), kurtarılamadı
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Durmuş Cebenay'ın (43) ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer 2 işçiye ise ayakta müdahale edildiği belirtildi. Ölen 2 işçinin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
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Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Çelik, "Burada kazan temizliği yapan 2 işçimiz ve onlara yardım etmek üzere gelen 3 işçi, kimyasal zehirlenme nedeniyle olaydan etkilendi. 2 vatandaşımız rahmetli oldu, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maalesef üzüntü verici bir olay oldu. İnşallah bu tür olaylar olmaz. Aslında yaptıkları bir kazan temizliği. Fakat kazan temizliğinde kimyasal madde kullanmışlar. Kazan da aslında su kazanı. Normalde fabrika içerisinde kullanılan bir kazan değil; ama maalesef böyle üzüntü verici bir olay yaşandı. Bir yaralımızın durumu ağır. Onlara yardım ederken kimyasaldan etkilenen 2 kişi de ayakta tedavi görüyor" dedi.
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 2 işçinin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren üretim tesisinde ham su tankının temizliği esnasında kullanılan kimyasal gazdan etkilenmesi sonucu temizlik işçilerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığı olayla ilgili Başsavcılığımızca taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Olayda kusuru bulunan kişi ve kişilerin araştırıldığı, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin devam ettiği soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.