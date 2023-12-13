"BU GÜZEL VE BAŞARILI KADINLARDAN İSTEDİĞİNİZ O POLEMİK ASLA ÇIKMAZ"



Göndesiyle polemik başlatan Hadise, U dönüşü yaptı. Hadise, "Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar ama daha çok eğleniriz, o ayrı. Aleyna da, İrem de, Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız" şeklinde konuştu.