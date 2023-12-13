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        Haberler Gündem İnfo Grafik Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı

        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı

        Türk futbolu, 6 sene içinde 373 milyon dolarlık kayıp yaşadı. Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı. Süper Lig; 5 büyük futbol ligi kabul edilen Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'in yayın gelirinde 12 kat gerisinde kaldı. Premier Lig'le aramızdaki fark ise tam 23 katına çıktı.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 13.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:09
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        #süper lig

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