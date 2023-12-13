Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
Türk futbolu, 6 sene içinde 373 milyon dolarlık kayıp yaşadı. Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı. Süper Lig; 5 büyük futbol ligi kabul edilen Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'in yayın gelirinde 12 kat gerisinde kaldı. Premier Lig'le aramızdaki fark ise tam 23 katına çıktı.
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Giriş: 13.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:09