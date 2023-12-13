Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

YILMAZ ATADENİZ HAKKINDA



Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Yılmaz Atadeniz, kurgucu ve film yönetmeni olan ağabeyi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosu'nda çalışmaya başladı.

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer alan Yılmaz Atadeniz, Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı. 1988‘den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu’nda görev alan Atadeniz, 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992 ‘de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığı'nı üstlendi.