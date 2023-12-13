Halil Umut Meler taburcu edildi! İşte son durumu
Türkiye, hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu-tekmeli saldırıyı konuşmaya devam ediyor... Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Faruk Koca ile birlikte sahaya giren bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler, 2 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Meler, dün tedavi gördüğü hastanede kendisini ziyaret etmek isteyen Başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmezken, gözler Faruk Koca ve diğer saldırganlara verilecek cezalara çevrildi.
- 1
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Meler'in, Acıbadem Ankara Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.
- 2
Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.
Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz." ifadelerini kullandı.
- 3
Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı." yanıtını verdi.
Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.
-
- 4
ANKARAGÜCÜ HEYETİNİ KABUL ETMEDİ
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyaret etmek isteyen sarı-lacivertli yöneticileri kabul etmedi. MKE Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti. Ancak hakem Halil Umut Meler'in heyeti kabul etmediği öğrenildi.
- 5
NE CEZA ALACAKLAR?
Türkiye, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırıyı konuşuyor. Meler'e yumruk atan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa ederken hem MKE Ankaragücü hem de Faruk Koca'nın alacağı cezalar merak konusu oldu. HaberturkCom Spor Müdürü İnanç Ergülen, Spor Hukukçusu Emin Özkurt'la görüşerek skandalı masaya yatırdı. Faruk Koca'nın üç farklı yargısal denetimle karşı karşıya olduğunu belirten Özkurt, Koca'nın 3 yılı aşan bir hak mahrumiyeti cezası almasının mümkün olduğunu dile getirdi. Özkurt, MKE Ankaragücü'ne ise saha kapatma cezası verilmesinin zaruri olduğunun altını çizdi.
- 6
PFDK SEVKLERİ
TFF Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Faruk Koca'yı, "talimatlara aykırı hakareti", "tehdidi", "saldırısı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Koca dışında Ankaragücü'nden 12 yönetici daha PFDK'ya sevk edildi.
-
- 7
FARUK KOCA İSTİFA ETTİ
Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti! Hakem Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyen Koca, açıklamasında "Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir" ifadelerini kullandı. Başkent ekibinde Koca'dan boşalan başkanlık görevine ise İsmail Mert Fırat getirildi.
- 8
FARUK KOCA TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandıklarını açıkladı.
- 9
İFADESİ HABERTÜRK'TE
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.
-
- 10
Koca, "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim attığım tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle beni olay yerinden hemen uzaklaştılar. Bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır." diyerek kendini savundu.
- 11
HAKEMLER DE İFADE VERDİ
Ankara Batı Savcılığı, maçın hakemlerinin ifadesini aldı. Hakemler, Faruk Koca'nın kendilerine yönelik bazı ifadeler kullandıklarını ve 'Sizi bitireceğim' dediğini iletti. Faruk Koca, 'Sizi bitireceğim' gibi bir ifadesinin olmadığını savundu.
- 12
MELER'İN İFADESİ
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." beyanında bulundu.
-
- 13
Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:
- 14
"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."
- 15
HAKEMLİĞİ BIRAKACAK İDDİASI
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, maçın bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığı ifade edildi.
-
- 16
Uğradığı saldırı sonrası Ankara'da özel bir hastanede gözetim altına alınan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in moralinin son derece bozuk olduğu ve kendisini ziyarete gelen hakem arkadaşlarına, "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem" dediği ifade edildi.
- 17
LİGLER ERTELENDİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm liglerdeki tüm maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
- 18
Büyükekşi, "Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!" ifadelerini kullandı.
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24
-
- 25
- 26
- 27