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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. UEFA Avrupa Ligi biletini alan Galatasaray bu organizasyona play-off'tan katılacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:23
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        • 2

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.

        • 3

          MAÇLAR NE ZAMAN?

          Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

        • 4

          MUHTEMEL RAKİPLER

          A GRUBU: WEST HAM UNITED

        • 5

          YA DA FREIBURG

        • 6

          B GRUBU: MARSİLYA

        • 7

          YA DA BRIGHTON

        • 8

          C GRUBU: REAL BETIS

        • 9

          YA DA RANGERS

        • 10

          YA DA SPARTA PRAG

        • 11

          D GRUBU: SPORTING LIZBON

        • 12

          E GRUBU: TOULOUSE

        • 13

          YA DA UNION SAINT-GILLOISE

        • 14

          F GRUBU: RENNES

        • 15

          YA DA VILLARREAL

        • 16

          G GRUBU: SLAVIA PRAG

        • 17

          YA DA ROMA

        • 18

          H GRUBU: KARABAĞ

        • 19

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