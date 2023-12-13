Kış saati ne zaman kaldırıldı? İşte Osmanlı'dan günümüze yaz saati ve kış saati uygulamasının inişli çıkışlı tarihi

Kış saati ne zaman kaldırıldı? İşte Osmanlı'dan günümüze yaz saati ve kış saati uygulamasının inişli çıkışlı tarihi

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Türkiye'de ilk yaz saati uygulaması Nafia Nezareti (Bayındırlık Bakanlığı) tarafından oluşturulan komisyonun 1 Nisan 1919 tarihinde aldığı karar sonrası 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece saatler 1 saat ileriye alınarak başladı.

İlk kış saati yani saatlerin 1 saat geri alınması ise yine Nafia Nezareti kararıyla 1 Ekim 1919'u 2 Ekim'e bağlayan gece başladı.

Ancak bu iki uygulamada İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri Kömür Komisyonu direktifleri doğrultusunda gerçekleştiği için kararlar İstanbul dışında tatbik edilmemiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIŞ SAATİ

Cumhuriyet'in ilanından sonra ise ilk ilk yaz saati uygulaması İcra Vekilleri Heyeti yani Bakanlar Kurulu kararıyla 13 Mayıs 1924'te alınan kararla yürüklüğe girmiştir. 13 Mayıs 1924 gününü 14 Mayıs'a bağlayan gece tüm Türkiye'de saatlerin 1 saat ileri alınması kararı uygulamaya konmuştur.

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Cumhuriyet'in ilanı sonrasında ilk kış saati uygulaması ise yine Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Ekim 1924'ü 2 Ekim 1924'e bağlayan gece saatlerin 1 saat geriye alınmasıyla uygulanmaya başlamıştır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI'NA 3 YIL ARA

1 Nisan 1942 tarihinde alınan kararla yaz saati uygulaması 8 Ekim 1945 tarihine kadar sürdü.Böylelikle 20 yılı aşkın süredir uygulanan kış saati uygulamasına 3 yıllık bir ara verilmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği teklif ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 7 Ekim 1945'i 8 Ekim'e bağlayan gece saatler 1 saat geri alınarak kış saati uygulamasına yeniden geçilmiştir.

10 YIL YAZ SAATİNE ARA VERİLDİ!

1952 yılından itibaren ülke genelinde Ulaştırma Bakanlığı'nın kararı ile yaz saati uygulamasına 10 yıl boyunca geçilmemiştir. 10 yıllık ara 14 Temmuz 1962'yi 15 Temmuz 1963'e bağlayan gece saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla sona ermiştir.

İKİNCİ 10 YILLIK ARA

1964 yılında yaz saatine yine geçilmemiş ve 1973 yılına kadar 10 yıllık sürede Türkiye'de yaz saati uygulanmamıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla 3 Haziran 1973 yılında ise saatler bir saat ileri alınarak günümüze kadar devam eden yaz saati uygulaması başlamıştır.

74 YIL SONRA TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİNE SON

1942 - 1945 yıllarındaki aranın arından Türkiye'de kış saati uygulamasına 74 yıl sonra yeniden ara verildi. Türkiye'de yaz saati uygulaması; Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.