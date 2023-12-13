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Hakem Halil Umut Meler'e atılan yumruk ve tekmeler utanç verici olduğu kadar, rezilliğin göstergesi olarak ülkemiz ve dünyada gündeme oturdu.

Ne yazık ki, giderek artan şiddet günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Toplumsal huzur ve güveni tehdit eden şiddetin her türlüsüne yeterli tepkiyi vermediğimiz ortada.

Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk kelimeleri özellikle sporda anlamsız içi boş kavramlar haline getirildi.

Marka değerine yumruk! Haberi Görüntüle

Sağduyulu ve sorumlu davranan kişi ve kurumlar giderek azalıyor.

Suç, suçlunun yanına kar olarak kalır hale geldi.

Sokaklar; kadına, çocuğa, hayvana şiddet görüntülerine sahne oluyor.

Televizyon ekranlarında izlediğimiz kavgalar, silahlı çatışmalar ruhen yorduğu kadar korkutucu oldu.

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Şiddetin bir kültüre dönüştüğü bu gidişin iyi bir gidiş olmadığı ortada.

Futbola gelince... Sahaların şölen havasından çıkmasında herkesin payı olduğunu kabul etmeliyiz.

Cumhurbaşkanından bakanlara, federasyondan kulüplere kadar tepki gösterilen utanç yumruğunun tek suçlusu Faruk Koca mı?

Yoksa;

Siyaseti futbola bulaştıran politikacılar mı?

Kulüp amigoluğuna soyunmuş spor medyası mı?

Bugüne kadar hiçbir radikal karar almamış Futbol Federasyonu mu?

Sporu eğlence olarak görmek yerine, vur-kır-parçala maçı kazan diyen holiganlar mı?

Başarısızlıkları hakemlere, rakip takımlara, federasyona yükleyerek örtmek isteyen yöneticiler mi?

Suç hepimizin…

Ne ceza alacaklar? Haberi Görüntüle FEDERASYON TOPLANIYOR Ankaragücü - Rizespor karşılaşması sonrası çıkan çirkin olaylar sonrası Futbol Federasyonu yönetim kurulu çarşamba günü (bugün) toplanıyor. “Artık yeteeer” diyen Büyükekşi’den oldukça sert yaptırımlar bekleniyor. REKLAM Toplantının gündemi belli. Merak edilen soru ise, nasıl bir karar alınacağı. Birincisi bu hafta futbol müsabakalarının oynanmayacağı kesin. Takvimin çok sıkışık olması nedeniyle daha fazla bir erteleme söz konusu olmayacak. İkincisi, Ankaragücü kulübüne saha kapatma ve para cezası verileceği. Ancak, saha kapatmanın kaç maç olacağı tartışmalı. 5-6 maç verilmesi büyük ihtimal. Üçüncüsü, hakemlere yanındayız mesajı verilerek güven – motivasyon desteği. Belki, özel bir toplantı yapılması. Bugün ayrıca Kulüpler Birliği toplantısı da var. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de toplantıya katılması söz konusu. Büyükekşi’nin, kulüp başkanlarından karşılaşmalar sonrası demeç vermemelerini isteyeceği, toplumu daha fazla germeyelim diyeceği tahmin ediliyor.