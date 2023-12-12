MKE Ankaragücü ve Faruk Koca ne ceza alacak? Spor Hukukçusu Emin Özkurt anlattı

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından MKE Ankaragücü başkanlık görevinden bugün istifa eden Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulunurken bu skandal Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile EuroLeague Basketbol Tahkimi'nin Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, olayın boyutlarını ve muhtemel sonuçlarını Habertürk Spor'dan İnanç Ergülen'e değerlendirdi. Özkurt'un açıklamaları şöyle:

"FUTBOLUN TEMEL DEĞERLERİNİ SARSAN KARA BİR GECE" "Faruk Koca'nın saldırısı, futbolun temel değerlerini sarsan bir kara gece olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Futbolun birleştirici gücüne zarar veren bu kara gece, futbolun temelini oluşturan fair-play ruhunu gölgelemiş, sporun ruhunu zedelemiştir" REKLAM

"TAKIM ARKADAŞINI KORUYAN JOSEF'E CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞTI" "Yalnızca bir sene önce, yine Ankaragücü stadında, futbol holiganlarının Beşiktaşlı oyunculara saldırması sonucunda, Josef de Souza’nın oyuncu arkadaşlarını korumak adına gerçekleştirmiş olduğu hareket üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Souza’ya kırmızı kart ve bir maç men cezası verilmiştir. Böylesine bir durumda dahi kendini savunma hakkı kısıtlanmış ve federasyon tarafından cezai işlem uygulanmıştır"

"FARUK KOCA ÜÇ FARKLI YARGISAL DENETİMLE KARŞI KARŞIYA" "Faruk Koca ise şu anda üç farklı yargısal denetimle karşı karşıya. İlk olarak, TCK'nın 86. maddesi kapsamında kasten yaralama suçundan yargılanması söz konusu olacaktır. Kasten yaralama suçunun 6222 s. Kanun’un 20. Maddesi uyarınca kamu görevlisi sayılması nedeniyle ise yaptırım ağırlaştırılacak ve normalde 1 ila 3 yıl verilen mahkûmiyet cezası, 1,5 ila 4,5 yıla çıkarılacaktır. Bu kapsamda TCK uyarınca tutuklama kararı verilmiştir ve yargısal süreç boyunca Faruk Koca’nın tutuklu yargılanması gündeme gelecektir." "SEYİRDEN YASAKLAMA TEDBİR KARARI ALINMASI GEREKMEKTEDİR" 2011’de yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri kararı alınması gerekmektedir. Zira, spor sahalarımızda şiddetin, şiddeti uygulayanın ve düzenin herhangi bir şekilde bozulmasına neden olanın yeri bulunmamaktadır.

"3 YILI AŞAN HAK MAHURMİYETİ CEZASI MÜMKÜN" "Bunlar haricinde TFF üzerine de yükümlülükler düşmektedir. TFF’nin profesyonel disiplin kurulu PFDK tarafından, Futbol Disiplin Talimatı’nın “Saldırı” başlıklı 44/2 maddesi uyarınca, Faruk Koca’ya 400 güne kadar hak mahrumiyeti ile 825.000,00-TL’ye kadar para cezasına hükmedilmesi gündeme gelecektir. FDT’nin “Sportmenliğe Aykırı Hareket” başlıklı 36/1 maddesi uyarınca sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı hareket kapsamında Faruk Koca’ya 60 gün hak mahrumiyeti cezası ile 520.000,00-TL para cezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir. FDT 52. Maddede düzenlenen “Saha Olayları” kapsamında ise 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilmesi mümkündür. İşbu ihlallerin tümünden ayrı ayrı ceza verileceği göz önünde bulundurulduğunda ise PFDK’nın Faruk Koca aleyhine vereceği ceza kuvvetle muhtemel 3 yılı aşan hak mahrumiyeti cezası ve 1.345.000,00-TL para cezası olacaktır."

"MKE ANKARAGÜCÜ'NE SAHA KAPATMA CEZASI VERİLMESİ ZARURİDİR" "Anlaşılacağı üzere Faruk Koca, üç ayrı alandan üç ayrı disiplin ve cezai tedbire maruz kalmakla karşı karşıyadır. Bunlara ek olarak, TFF’nin MKE Ankaragücü takımına saha kapatma cezası verilmesi zaruriyeti doğmuştur. Sahaya girme yetkisi olan kişilerin gerekli akreditasyon işlemlerinin sağlanması kulübün objektif sorumluluğunun bir parçasıdır. Söz konusu olayda sahaya giren kişilerin akredite olmamaları nedeniyle ise kulübün iç saha maçlarını kapalı kapılar ardında oynaması beklenmektedir.

"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR" Ayrıca geçen sene TFF’nin fair-play ödülünü kazanan Faruk Koca’nın 'Fair-Play ruhunu yaşatmak için elimden geleni yapacağım.' sözlerinin ardından söz konusu olayın gündeme gelmesi sonucu ödülü geri vermesi istenecektir. Zira görünen o ki, fair-play değerlendirmesi yanlış yapılmıştır. Fakat asıl önemli olan, bu olayların çözümünde köklü bir değişiklik yapılması gerekliliğidir. Mevzuatımızın güncel halinde herhangi bir eksiklik yoktur, mevcut hükümlerin uygulanma şekli ve kararlılıkla takip edilmesi konusu sorun teşkil etmektedir. Burada öne çıkan ihtiyaç, mentalite ve tutumda devrim niteliğinde bir değişim yapılması gerekliliğidir.