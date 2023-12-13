Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü: Polonya'da aşırı sağcı milletvekiline ceza

        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü: Polonya'da aşırı sağcı milletvekiline ceza

        Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Braun, Polonya parlamentosunun alt kanadında 8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan mumlarını yangın tüpüyle söndürdü. Braun'a 3 ay süreyle maaşının yarısının ve 6 ay süreyle de tüm harcırahının kesilmesi cezası verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Polonya'da aşırı sağcı Konfederasyon Partisi milletvekili Grzegorz Braun, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de Hanuka menorasındaki (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan bir şamdan) mumları yangın söndürücü ile söndürdü.

        • 2

          Geçmişinde Yahudi karşıtı ifadeler bulunan Braun, eline bir yangın söndürücü alarak menoraya doğru yürüdü ve mumlara ve tüm Sejm (meclisin alt kanadı) salonuna köpük püskürttü.

        • 3

          Sejm Başkanı Szymon Holownia, Braun'u mevcut oturumdan ihraç etti ve Donald Tusk hükümetinin güven oylamasına sunulacağı oturuma ara verdi.

        • 4

          Holownia ayrıca Braun'un davranışına karşı bir önergenin savcılığa gönderileceğini ve milletvekilinin dini bir töreni engellediğinin bildirileceğini söyledi.

        • 5

          Sejm Başkanlık Divanı, Braun'a 3 ay süreyle maaşının yarısının ve 6 ay süreyle de tüm harcırahının kesilmesi cezasını verdi. Başkanlık Divanı, Sejm Ofisi'ne savcılığa başvuruda bulunma yetkisi verdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Habertürk Anasayfa