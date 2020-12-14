Tekfen Tarım’a yerli ve milli buğday ödülü

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Sürdürülebilirlik Akademisi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Sürdürülebilirlik İş Ödülleri kapsamında sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan şirketler ödüllendirildi. Pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen ödül töreninde, Tekfen Tarım’ın Çukurova Üniversitesi ile gerçekleştirdiği ‘Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerini Geliştirme’ projesi İş Birliği-B2NGO kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamada şirketin artan dünya nüfusu, azalan tarım alanları, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma gibi nedenlerle sürdürülebilir gıda güvenliği için yeni buğday çeşitleri geliştirmek için bitkiıslah çalışmalarına başladığına vurgu yapıldı.

Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi ile gerçekleştirilen ‘Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerini Geliştirme’ projesiyle buğday ıslahında klasik ıslah yöntemleri yanında modern biyoteknolojik yöntemler ve “Speed Breeding” (hızlandırılmış ıslah) teknolojisi kullanılarak 8 adet ekmeklik buğday çeşidi geliştirildiği kaydedildi.

İş birliği ile ortaya çıkan buğday çeşitlerinin sertifikalı tohumları çiftçilerin kullanımına sunulurken, Tekfen Tarım’ın sağladığı finansman, altyapı ve insan gücü ile Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Özkan danışmanlığında yürütülen ‘Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerini Geliştirme’ projesi Sürdürülebilirlik Akademisi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Sürdürülebilirlik İş Ödülleri kapsamında İş Birliği-B2NGO kategorisinde ödül almaya hak kazandı.