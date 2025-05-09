Tekfen'in yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi

Tekfen'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Mehmet Nazmi Erten - Yönetim Kurulu Başkanı

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Mehmet Şakir Can - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kemal Can - Yönetim Kurulu Üyesi

Özgün Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram Saral - Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Bayar - Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Sedat Eratalar - Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Selen Kocabaş - Yönetim Kurulu Üyesi

Çağrı Bağcıoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi

08.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan karar kapsamında; Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Mehmet Şakir Can'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç ve Çağrı Bağcıoğlu'nun görevlendirilmesine ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu pozisyonuna yeni atama yapılınca ilgili görevlinin komite üyeliğine tayinine, Denetimden Sorumlu Komite'de; Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Çağrı Bağcıoğlu ve Ayşe Selen Kocabaş'ın görevlendirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; görev yapan Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in Üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Uğur Bayar'ın görevlendirilmesine, Ücret Komitesi'nde görev yapan Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Şakir Can, Mehmet Nazmi Erten ve Özgün Öztunç'un görevlendirilmesine karar verildi.