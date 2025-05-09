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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tekfen'in yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Tekfen'in yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi

        Tekfen Holding'in yeni yönetim kurulu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:41
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        Tekfen'in yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi
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        Tekfen'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

        Mehmet Nazmi Erten - Yönetim Kurulu Başkanı

        Mehmet Şakir Can - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

        Kemal Can - Yönetim Kurulu Üyesi

        Özgün Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi

        Bayram Saral - Yönetim Kurulu Üyesi

        Uğur Bayar - Yönetim Kurulu Üyesi

        Hamit Sedat Eratalar - Yönetim Kurulu Üyesi

        Ayşe Selen Kocabaş - Yönetim Kurulu Üyesi

        Çağrı Bağcıoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi

        08.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan karar kapsamında; Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Mehmet Şakir Can'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç ve Çağrı Bağcıoğlu'nun görevlendirilmesine ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu pozisyonuna yeni atama yapılınca ilgili görevlinin komite üyeliğine tayinine, Denetimden Sorumlu Komite'de; Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Çağrı Bağcıoğlu ve Ayşe Selen Kocabaş'ın görevlendirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; görev yapan Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in Üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Uğur Bayar'ın görevlendirilmesine, Ücret Komitesi'nde görev yapan Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Şakir Can, Mehmet Nazmi Erten ve Özgün Öztunç'un görevlendirilmesine karar verildi.

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