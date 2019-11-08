Tek tuşla milyon dolar kaybedebilirsin

08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Howden Türkiye, dünyanın karşı karşıya kaldığı siber risklere ve risk öngörülerine ışık tutmak amacıyla İstanbul’da Global Tehdit: Siber Riskler; 2020’ye doğru, Kurumsal Siber Risklerin Yükselişi adlı bir seminer düzenledi. Dünyada ilk siber risk poliçesini yazan isim olan Howden Global Siber Riskler Bölüm Başkanı Shay Simkin, siber risklerin küreselleştiğini ve dünya genelindeki risk sıralamasında doğal afetlerden sonra ikinci sıraya yükseldiğini söyledi.
TEK BİR TUŞTA MİLYONLARCA DOLARLIK KAYIP
Şirketlerin siber riskler konusunda çalışanlarını bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Simkin, “Çalışan siber riskler konusunda son derece dikkatli olmalı. Herhangi bir çalışan tarafından açılan bir mail şirketin milyonlarca doları anında kaybetmesine neden olabiliyor.” dedi. Kimi zaman bu riskler konusunda bilgilendirilseler dahi risk devam edebiliyor.
Siber risklerin sadece iş kesintisinden ibaret olmadığını ve marka imajının da son derece olumsuz etkilendiğini ifade eden Simkin, şöyle devam etti:
“Alınan tüm teknolojik önlemlere karşın siber riskler artıyor ve yöntemler değişiyor. Öyle ki çoğu insan artık hacklendiğinin bile uzun süre farkında olmuyor. Bazı vakalarda hackerların 200 gün boyunca şirketin içinde kaldığını görebiliyoruz. Bu süre zarfında tüm gizli bilgilere ulaşabiliyorlar. Bu sebeple Siber Sigortanın siber atak gerçekleşmeden şirketlerin yanında olduğunun kavranması gerektiğini düşünüyoruz.”
HASTANELERE DİKKAT
İnternet ilk çıktığı zaman sadece 4 üniversitenin birbiriyle bağlı olduğunu şu anda ise 4.3 milyar insanın birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Simkin, “2020 yılında 50 milyar aygıt internete bağlı kalacak. Gelecekte araçlarımızda, evlerimizde ve birçok şeyde değişimler olacak. Teknoloji hayatımızın her alanında varlık göstermeye devam edecek. Evimizdeki buzdolabı ya da kahve makinası kolayca hacklenebilecek. Tost makinası kaynaklı ölümler bile olabilecek. Diğer taraftan hastaneler de en fazla risklerin olduğu yerler. MR makinaları veya tomografi makinaları hacklenebiliyor ve sonuçları çok tehlikeli olabiliyor. Riskler giderek artıyor.” dedi.
Siber risklere karşı sigorta yaptırmanın öneminin önümüzdeki dönemde daha da anlaşılacağını ifade eden Simkin, “İnsanlar araçları ve evleri için sigorta yapıyorlar ama asıl boyutları öngörülemeyen siber risklere karşı da güvencede olmaları gerekiyor.
Siber Sigortaların, sigorta pazarı içinde en hızlı büyüyen alan olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bu alana daha da ciddi bir ilgi bekliyoruz. Siber sigortalar şu anda en kapsamlı sigorta teminatı olmasına karşın aynı zamanda en düşük primli olanı ancak bunun yaşanılan saldırıların adet ve boyutu nedeni ile yakın gelecekte değişeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle ve her an bir siber saldırıya uğranılabileceğinden bugünden sigorta teminatı alınması gerektiğini önemle vurguluyoruz.” dedi.
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