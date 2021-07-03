TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı

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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ), özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) kararına göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınması ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasının hazırlık işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile ÖİB tarafından yürütülecek.

Karara göre, özelleştirme hazırlık işlemleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak. Resmi Gazete'de yer alan kararın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3'üncü ve geçici 29'uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi gereğince alındığı kaydedildi.