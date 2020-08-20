Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kimler? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Tehlikeli Yürüyüş filminin detayları...
TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.
Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.
TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI KİMLER?
TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER
23 Ocak 2014'te, Robert Zemeckis'in 1974'te Philippe Petit'in Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri arasındaki yürüyüşünün hikayesine dayanan bir film yöneteceği açıklandı. Şubat 2014'e kadar Gordon-Levitt'in filmde rol aldığı doğrulandı. Nisan 2014'te Charlotte Le Bon, Ben Kingsley ve James Badge Dale filmin kadrosuna katıldı. 6 Mayıs 2014'te filmin 2 Ekim 2015'te gösterime gireceği açıklandı. Mayıs 2014'te Steve Valentine ve Ben Schwartz filmin kadrosuna katıldı. Başlıca fotoğraf çekimleri 26 Mayıs 2014 tarihinde Montreal'de başladı ve 6 Ağustos 2014 tarihinde sona erdi.
Resmi bir yüksek tel deneyimi olmayan Gordon-Levitt doğrudan Petit ile eğitim aldı. Sekizinci günün sonunda, tel üzerinde tek başına yürüyebildi ve çekim yaparken çalışmaya devam etti. Tel yürüyüşün yanı sıra Gordon-Levitt Fransızca konuşmayı öğrendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!