'Tefo Ve Seko', 'Burak King' ile bir araya geldi

Sözü ve müziği Tefo, Seko ve Burak King'e ait olan 'Hesap'ın düzenlemesi Can Demir imzası taşıyor. Kayıtları ve miksajı Opirus Music'te tamamlanan şarkının mastering'ini Buğra Kunt üstlendi.

Mehmet Şahin yönetmenliğinde kliplendirilen 'Hesap', 6 Mayıs'ta Ava Music / Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

"BU ŞARKIYI DAHA SEVGİ DOLU BİR 'DÜNYA' İÇİN YAZDIK"