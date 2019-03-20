Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, "Günah Benim Suç Benim","Koştum Hekime", "Yanıyoruz" ve "Var Git" teklileriyle toplamda 600 milyon izlenmeye ulaşan Burak King, önceki akşam Mustafa Can Keser'in sahibi olduğu Ortaköy'de bulunan bir mekanda sahne aldı.



Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Burak King, "Çağ çok değişti. Yeni nesile ayak uydurmak gerçekten çok zor. Eskiden çıkan bir albüm ya da tekliden sonra sanatçılar 6 ay ara verebiliyordu ancak şu anda o kadar çok şarkı ve yeni isim çıkıyor ki 6 ay yeni bir şarkı yapmasanız geride kalıyorsunuz. O yüzden de gece gündüz çalışıp yeni bir şeyler üretiyoruz" dedi.





Tüm dijital platformlarda rap şarkıların zirvede olmasını "Altın Çağ" olarak nitelendiren sanatçı, "Yıllarca 'Acaba ne zaman olacak?' diye bekliyorduk. Şu anda insanlardan daha çok kıymet görüyor" ifadesini kullandı.